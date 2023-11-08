普選結束 選票反映關鍵議題民意

帕拉迪諾守住第19選區，戰勝艾維樂。(取自推特)

紐約州普選7日落下帷幕，除布碌崙(布魯克林)新畫第43選區、南部47選區、皇后區 法拉盛20選區等華社及全市幾場關鍵市議會選戰外，現任李琳達(Linda Lee)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)，分別守住皇后區第23及第19選區，華裔女性林凱倫亦成功當選，創造歷史。

市議會選舉通常每四年一次，然而由於選區重畫且根據城市憲章規定，2021年及2023年的市議會選舉僅兩年任期，四年任期的選舉將於2025年恢復。

今年亦非大選年或期中選舉，投票率低，在全市460萬選民中，約僅8萬6000人參與了提前投票(early voting)。而此次普選結果，則可看作針對無證客危機、公共安全、生活成本飆漲、可負擔住房、以及近來以哈戰火等關鍵議題與對於民主黨 執政是否滿意的基本民意反映。

目前亞裔人口已占37.9%的東北皇后區第19選區，兩年前以387票之差落敗的政壇老將艾維樂(Tony Avella)，在開出的92.23%票中，以39.71%得票率，不敵現任共和黨 帕拉迪諾(Vickie Paladino)。

面臨共和黨周國東(Bernard Chow)挑戰的皇后區第23選區現任李琳達(Linda Lee)，在開出的80.70%票中，以7216票對周的4306票，守住席位。第25選區現任克里斯南(Shekar Krishnan)，在開出的94.78%票中，也以55.44%的得票率戰勝共和黨挑戰者曹艾莊(Zhile Cao)。

日前因持槍進入校園而惹議的布碌崙羊頭灣第48選區共和黨議員韋娜芙(Inna Vernikov)，在開出的88.98%的票中，則以67.34%得票率及7605票，擊敗民主黨挑戰者阿德勒(Amber Adler)。

在長島納蘇郡(Nassau County)，第10選區郡議員(County Legislator)候選人民主黨籍顏偉華至截稿，以2508票以及34.38%得票率，落後對手費麗(Mazi Melesa Pilip)，參選該郡主要市鎮之一北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮議員的同黨的劉巧怡(Christine Liu)，則以61.99%得票率及1324票，領先對手古納里(James Gounaris)。

司法選舉方面，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)則大幅領先，戰勝共和黨及保守黨摩撒(Michael Mossa)、以及初選中不敵凱茲後以獨立黨再選的格拉索(George A. Grasso)。