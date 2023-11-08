普選結束 選票反映關鍵議題民意
紐約州普選7日落下帷幕，除布碌崙(布魯克林)新畫第43選區、南部47選區、皇后區法拉盛20選區等華社及全市幾場關鍵市議會選戰外，現任李琳達(Linda Lee)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)，分別守住皇后區第23及第19選區，華裔女性林凱倫亦成功當選，創造歷史。
市議會選舉通常每四年一次，然而由於選區重畫且根據城市憲章規定，2021年及2023年的市議會選舉僅兩年任期，四年任期的選舉將於2025年恢復。
今年亦非大選年或期中選舉，投票率低，在全市460萬選民中，約僅8萬6000人參與了提前投票(early voting)。而此次普選結果，則可看作針對無證客危機、公共安全、生活成本飆漲、可負擔住房、以及近來以哈戰火等關鍵議題與對於民主黨執政是否滿意的基本民意反映。
目前亞裔人口已占37.9%的東北皇后區第19選區，兩年前以387票之差落敗的政壇老將艾維樂(Tony Avella)，在開出的92.23%票中，以39.71%得票率，不敵現任共和黨帕拉迪諾(Vickie Paladino)。
面臨共和黨周國東(Bernard Chow)挑戰的皇后區第23選區現任李琳達(Linda Lee)，在開出的80.70%票中，以7216票對周的4306票，守住席位。第25選區現任克里斯南(Shekar Krishnan)，在開出的94.78%票中，也以55.44%的得票率戰勝共和黨挑戰者曹艾莊(Zhile Cao)。
日前因持槍進入校園而惹議的布碌崙羊頭灣第48選區共和黨議員韋娜芙(Inna Vernikov)，在開出的88.98%的票中，則以67.34%得票率及7605票，擊敗民主黨挑戰者阿德勒(Amber Adler)。
在長島納蘇郡(Nassau County)，第10選區郡議員(County Legislator)候選人民主黨籍顏偉華至截稿，以2508票以及34.38%得票率，落後對手費麗(Mazi Melesa Pilip)，參選該郡主要市鎮之一北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮議員的同黨的劉巧怡(Christine Liu)，則以61.99%得票率及1324票，領先對手古納里(James Gounaris)。
司法選舉方面，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)則大幅領先，戰勝共和黨及保守黨摩撒(Michael Mossa)、以及初選中不敵凱茲後以獨立黨再選的格拉索(George A. Grasso)。
截稿前在開出的93.71%票中，皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官候選人江伊敏(Evelyn Gong)則以51.12%得票率及18467票，領先共和黨沙納漢(William D. Shanahan)的48.49%得票率及17517票，若當選將成為該選區首位華裔女法官。在六選五的競選之中，去年成功當選皇后區民事法官的林凱倫(Karen Lin)，也無意外當選皇后區高等法院法官(Queens Supreme Court，屬紐約州的初審法院)，成為該區首位東亞裔女性州高等法官。
上一則
企業拓荒者 實業家畢東江辭世 享壽77歲
下一則
FB留言