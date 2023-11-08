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法拉盛第20選區 黃敏儀連任市議員

記者高雲兒／紐約報導
紐約市議會普選7日落下帷幕，黃敏儀連任第20選區市議員。(記者高雲兒／攝影)
紐約市議會普選7日落下帷幕，黃敏儀連任第20選區市議員。(記者高雲兒／攝影)

紐約市議會普選7日落下帷幕，黃敏儀連任第20選區市議員，當晚她現身於法拉盛舉行的慶功宴，感謝選區居民和特別是華裔社區的支持，並承諾將繼續努力為選民服務，打造一個更好的法拉盛。

根據市議會計票統計結果，截至7日晚上9時33分，黃敏儀獲得4125票，得票率為57.38%，大幅領先共和黨候選人白育青和以第三黨參加競選的陳錦良，連任法拉盛選區市議員席位。她在慶功宴上發表感言稱，這次選舉的勝利是大家的勝利，是選區內不同文化背景居民的共同努力的結果。

她表示，「我感到非常榮幸和感激，能夠再次為第20市議員選區服務。這個選區是一個多元文化的社區，我感到驕傲能夠代表這麼多不同背景的人。我要特別感謝我們的華裔社區成員，你們一直支持著我，讓我能夠繼續為你們服務。我承諾，將繼續致力於改善我們社區的生活質量，促進多元文化的融合，並優化市政服務，以滿足選區居民的需求。」

河南同鄉會會長王繼成表示，他今天和多位同鄉會成員一起，幫助黃敏儀做義工，以表達對她的支持，「她兩年來做了很多實事，幫助法拉盛社區解決了很多問題，比如攤販和交通問題，而且幫助社團等組織成長和發展，是很實在的人」。

兩年前，黃敏儀當選法拉盛的第一位女性市議員，隨後在不到兩年的任期內，通過12項提案，最新一項是推動紐約市議會通過的研究創建法拉盛公車總站法案；此外，她積極爭取資金，為法拉盛地區爭取到3000萬元，主要用於資助非營利組織。

對於未來的計畫，黃敏儀表示將與市清潔局和紐約市警局繼續討論清理無證攤販惡問題，同時關注改善凱辛納公園地區基礎設施，尤其是解決洪水問題；在服務選區居民時，她特別強調破除語言障礙，並提供說粵語、國語、韓語和西班牙語等多語言支援，以確保流暢的溝通，最終目標是建立一個高生活品質的法拉盛，使人們能夠在這裡養家糊口、慢慢生活和老去。

此前，背書黃敏儀參選的國會眾議員孟昭文、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州參議員劉醇逸和副市長高級顧問顧雅明等政界顯要，攜手近百位黃敏儀的支持者出席慶功宴，共同分享勝選的喜悅。

紐約市議會普選7日落下帷幕，黃敏儀連任第20選區市議員。(記者高雲兒／攝影)
紐約市議會普選7日落下帷幕，黃敏儀連任第20選區市議員。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀連任市議員，獲孟昭文祝賀。(記者劉梓祁／攝影)
黃敏儀連任市議員，獲孟昭文祝賀。(記者劉梓祁／攝影)
河南同鄉會會長王繼成(左二)表示，他今天和多位同鄉會成員一起，幫助黃敏儀做義工，...
河南同鄉會會長王繼成(左二)表示，他今天和多位同鄉會成員一起，幫助黃敏儀做義工，以表達對她的支持，
黃敏儀表達了對支持者的感激之情，並重申了她的承諾，即將繼續為華裔社區和所有選區內...
黃敏儀表達了對支持者的感激之情，並重申了她的承諾，即將繼續為華裔社區和所有選區內的市民提供支持。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀兩年前當選法拉盛市議員。（記者張心/攝影）
黃敏儀兩年前當選法拉盛市議員。（記者張心/攝影）

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