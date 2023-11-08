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紐約客談／兩年會期過後 期望更多亞裔

紐約客談

新一屆市議會選舉在7日落下帷幕，市內多個華人聚居的選區投票結果值得關注，同時也將決定著未來短期內的政策走向，和「民意右轉」的進程速度。不過，由於2020年人口普查後選區重畫，本次當選者任期將再次僅為兩年。值得一提的是，本次選舉中難得的大量亞裔參選局面，或能催生更多華人在下屆選舉中投身政治、改變社區。

根據人口普查，亞裔是市內增長最快的人群，在前一個十年中，全市增加63萬名居民中55％是亞裔。因此，本次選舉無論其是繼續支持民主黨還是繼續右轉，最終結果都會發揮重要作用，以致英文媒體亦用「從未見過這麼多亞裔競選公職」來形容本次選舉。

其中，包括初選成員在內的多個華裔參選人，更是為投票率低但議事意願愈發強烈的華人社區帶來了動力和希望，既是為亞裔仍是少數的政治環境帶來了豐富多樣的文化背景，更是在身體力行的嘗試改變「華人在政治議程中往往聲音較弱」的總體印象。

本次選舉中，儘管部分人的參選已能預料不會勝利，但他們的踴躍加入，不只代表著自身社區利益，也展現出對於社會各項議題的關注和理解。他們談論教育改革、小企業支持、公共安全以及保障移民權益等議題，無不是移民社區日日關心的生活話題，也激發了更多居民了解政情和參政議政的熱情。

因此，這場選舉不僅關乎一席之地爭奪，還代表了華人對平等代表權和自我認同的追求。雖然投票率始終低迷，但期待未來有更多的華人步入政治舞台，為城市政策帶來新視角、社區問題提供新思路。

華人 亞裔 投票

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