普選日 華社參與熱情高於提前投票

華埠孔子大廈投票站，長者選民積極踴躍。（記者張心／攝影）

紐約市議會選舉「戰役」於7日上演，今年三區華社市議員選情激烈，不少長者選民踴躍趕往投票 站投票；投票站負責人表示，普選日前來投票的人數，比提前投票時明顯增加。

在曼哈頓華埠 的孔子大廈投票站，截止晚上7時，曼哈頓華埠孔子大廈投票站共計收到324張選民投票；協調員陳建華(Henry Chan)表示，來投票的選民以長者居多，年輕人偏少，整體數量和去年州長、國會議員、州議員選舉類似，「只有總統大選年人數較多，當時投票的隊伍排到了幾個街區開外，場面十分壯觀。」

陳建華表示，自己2019年開始擔任投票站協調工作，住在華埠的他希望為社區多做貢獻。根據幾年服務觀察下來，今年華埠地區女性選民投票積極性高，哪怕是年邁需要坐輪椅、拿拐杖的年長女性，也在親友陪伴下積極參與。

剛投完票的26歲選民洪女士表示，雖然現在年輕人可能投票積極性不高，但她嘗試堅持每年都來投票，希望能夠為華埠的父老鄉親發聲，「我最關注交通問題，感覺華埠附近的地鐵總是延誤，比如6號線時不時周末跳站、拖延，給住在這裡的居民造成極大不便。」

她也提到公共安全問題，認為治安和仇亞犯罪在疫情後仍然困擾住在華埠的民眾，「我的很多長輩依然害怕出門被打，只能小心翼翼，希望新的市議員可以多做改善。」

在日落公園169小學投票站，普選日投票人數比提前投票日更多。(記者顏潔恩／攝影)

在布碌崙(布魯克林)日落公園169小學投票站，韓裔協調員Daisy Jong表示，普選日投票人數絕對比提前投票日更多；她也觀察到，一旦選舉中有亞裔候選人的話，通常華裔選民的投票率也會更積極，所以當日有至少三名華裔翻譯員，在場協助。

仍有選民跑錯投票站

華裔翻譯員阮小姐指出，在下午以前的華人 選民大多都是50、60歲的長者，感覺是懷抱著想要幫助社區作貢獻、行使公民權益去改善社區發展的念頭；到了傍晚時分，才有較多的年輕人現身。她說，還有些選民依舊會來錯投票站，幫助查詢資料後，轉介他們到其他的投票站。

位於日落公園6大道的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)投票站也是類似的情況，工作人員指出，當日的投票率較為顯著；華裔翻譯者表示，當日參與投票的亞裔選民多為長者，且衝著第43市議會選區的選舉而來，會直奔主題說要投給某個候選人。

選民陳先生表示，儘管已成為公民30幾年，但確實是覺得華人在美的處境愈來愈糟糕而近年來更關注政治；此次特別關注第43選區的他，認為投給華人候選人還是較為妥當的做法，「至少在向議員傳達事情的時候更容易，對方也更能理解。」

華人翻譯很忙碌

法拉盛地區的第20小學投票站於普選也比初選更熱鬧。(記者高雲兒／攝影)

而法拉盛地區的第20小學投票站於普選當日顯得比較熱鬧，尤其是和初選日相比，華人翻譯也是忙碌不停；華語翻譯稱，本次普選中華人顯得更積極，但也常有華人不清楚規定就來投票，結果發現無法投票，「比如老公來投票，老婆也想投，但是只有綠卡投不了」；還有很多選民沒有帶有效身分證件，或者沒有提前登記選民。

前來投票的楊愛倫說，很高興見到華人出來投票，她自己從1982年開始投票，每次選舉都不錯過；她表示為了讓更多華人投票，自己在華人選民協會時，致力為投票站提供華語翻譯，就是為了增加更多華人選民。

投票站負責人表示，華人選民通常占比三成到四成，今年和往年似乎差不多，只是略多一些；但是他注意到，有更多選民被登記不在籍選票，或者忘記選民註冊，於是只能向選務人員要求使用「宣誓選票」(affidavit ballot)。