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多州選舉今登場 民主黨能否維持都會區優勢？

法拉盛投票站華人多 比初選更熱烈 不在籍選票近十人

記者高雲兒／紐約即時報導
華語翻譯稱，當天前來投票的選民中，大約有七、八個被莫名登記不在籍選票的。(記者高雲兒／攝影)
華語翻譯稱，當天前來投票的選民中，大約有七、八個被莫名登記不在籍選票的。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛地區的第20小學投票站於普選當日顯得比較熱鬧，尤其是和初選日相比，華人翻譯也是忙碌不停；但與此同時，不在籍選票(absentee ballot)多達近十人，負責人說比之前更加顯著。

法拉盛主要的第20小學投票站，截至7日下午3時30分已達到435票，多於初選6月27日晚的216票；華語翻譯稱，其中已協助華人接近200人，「還有很多沒有通過我們幫助的自己投票的華人」。

雖然華人顯得更積極，但翻譯稱，常有華人不清楚規定就來投票，結果發現無法投票，「比如老公來投票，老婆也想投，但是綠卡投不了」；還有很多選民沒有帶有效身分證件，或者沒有提前登記選民。

前來投票的楊愛倫說，很高興見到華人出來投票，她自己從1982年開始投票，每次選舉都不放過，包括學區委員會的投票；她表示為了讓更多華人投票，自己在華人選民協會時，致力為投票站提供華語翻譯，就是為了增加更多華人選民。

投票站負責人表示，華人通常占比三成到四成，今年和往年似乎差不多，只是略多一些；但是他注意到，有更多選民被登記不在籍選票，於是只能向選務人員要求使用「宣誓選票」(affidavit ballot)，「但是也就是多幾個」。

華語翻譯稱，當天前來投票的選民中，大約有七、八個被莫名登記不在籍選票的；72歲的陳先生就是其中一個，他在法拉盛住了20多年，今年第一次來投票，誰知卻被工作人員通知已經棄權，「我也覺得很奇怪，為什麼會棄權」；他回憶，並沒人上門接觸他，索要簽名等，但是自己確實收到過「不在籍選票」通知信，因為不懂英文，所以沒有理會。

於是在工作人員的幫助下，陳先生決定使用「宣誓選票」，現場再投；他表示，他的第一次投票是為了捍衛自己的權利，「選出幫華人做實事的官員」。

除了陳先生，還有一位不願意透露姓名的年長女士，表示因為不懂英文，在某公司多次登記選民，卻沒有登記上，也只能現場使用「宣誓選票」，翻譯人員表示，將為她在現場登記選民。

法拉盛地區的第20小學投票站於普選當日顯得比較熱鬧，尤其是和初選日相比，華人翻譯...
法拉盛地區的第20小學投票站於普選當日顯得比較熱鬧，尤其是和初選日相比，華人翻譯也是忙碌不停。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛地區的第20小學投票站於普選當日顯得比較熱鬧，尤其是和初選日相比，華人翻譯...
法拉盛地區的第20小學投票站於普選當日顯得比較熱鬧，尤其是和初選日相比，華人翻譯也是忙碌不停。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛主要的第20小學投票站，截至7日下午3時30分已達到435票，多於初選6月...
法拉盛主要的第20小學投票站，截至7日下午3時30分已達到435票，多於初選6月27日晚的216票；華語翻譯稱，其中已協助華人接近200人，「還有很多沒有通過我們幫助的自己投票的華人」。(記者高雲兒／攝影)

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