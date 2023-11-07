紐約市議員選舉投票日 華埠長者選民積極

華埠孔子大廈投票站，馬泰支持者眾多。（記者張心/攝影）

紐約市市議員選舉「戰役」於7日上演，今年三區華社市議員選情激烈，長者選民今日踴躍趕往投票 站投票。

截止下午3時，曼哈頓華埠 孔子大廈投票站共計收到195張選民投票。「跟去年情況差不多。」該投票站協調員陳建華(Henry Chan)表示，來投票的選民以長者居多，年輕人偏少，整體數量和去年州長、國會議員、州議員選舉類似，「只有總統大選年人數較多，當時投票的隊伍排到了幾個街區開外，場面十分壯觀。」

陳建華表示，自己2019年開始擔任投票站協調工作，住在華埠的他希望為社區多做貢獻。根據幾年服務觀察下來，今年華埠地區女性選民投票積極性高，哪怕是年邁需要坐輪椅、拿拐杖的年長女性，也在親友陪伴下積極參與。

剛投完票的26歲選民洪女士表示，雖然現在年輕人可能投票積極性不高，但她嘗試堅持每年都來投票，希望能夠為華埠的父老鄉親發聲，「我最關注交通問題，感覺華埠附近的地鐵 總是延誤，比如6號線時不時周末跳站、拖延，給住在這裡的居民造成極大不便。」

她也提到公共安全問題，認為治安和仇亞犯罪在疫情後仍然困擾住在華埠的民眾，「我的很多長輩依然害怕出門被打，只能小心翼翼，希望新的市議員可以多做改善。」