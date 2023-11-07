獲多位民代背書 白育青選前造勢

白育青與競選團隊選前最後衝刺。(白育青提供)

參選紐約法拉盛 第20選區市議員的共和黨 候選人白育青(James Pai)，日前為選舉做最後衝刺拉票，並得到前共和黨紐約州長參選人、前國會議員李修頓(Lee Zeldin)背書；除此之外，代表布碌崙(布魯克林)8大道的共和黨州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、市議員韋娜芙(Inna Vernikov)也一同出席表達對白育青的支持。

代表共和黨及保守黨參選的市議員候選人白育青，已是二度對戰現任市議員黃敏儀。從事會計師20多年的他，曾舉辦多次免費稅務研討會，幫助法拉盛華人免費獲取重要的稅務資訊，他也在新冠疫情期間，主動幫助小商家申請聯邦稅務補助。

白育青多次強調諸多政策的重要性，如他將致力於打造一個安全的居住環境，保護和支持法律的執行，更有效防範犯罪案件的發生；同時持續推動簡政減稅，全力支持中小企業，帶動法拉盛的經濟發展；保障優質教育，讓孩子有平等的機會接受高品質的教育，回歸到傳統上歷史文化與藝術的教育推動。

白育青說：「這次不是從零開始，去年期中選舉，長島翻紅，東皇后區翻紫，保守派的支持率明顯增加。此次普選，選民不用一定要投給自己註冊的黨派，可跨黨派投票 ，選人不選黨。希望支持者可以號召更多的朋友，為法拉盛的未來一起出來投票。」