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馬泰指涉種族主義 丘海倫：子虛烏有

記者許君達／紐約報導
市議會普選在即，第一選區候選人馬泰忽然指控其對手丘海倫煽動種族主義，丘海倫則表示「無稽之談」。圖為今年10月，馬泰(右)和丘海倫(左)在華埠參加候選人論壇。(記者張心／攝影)
市議會普選在即，第一選區候選人馬泰忽然指控其對手丘海倫煽動種族主義，丘海倫則表示「無稽之談」。圖為今年10月，馬泰(右)和丘海倫(左)在華埠參加候選人論壇。(記者張心／攝影)

市議會普選7日開始，在選前一日，第一選區民主黨現任議員馬泰(Christopher Marte)忽然公開指責其對手丘海倫的競選傳單涉嫌種族主義，試圖煽動華裔與西語裔的對立。丘海倫則回應稱，馬泰的指控「荒唐」，屬於「子虛烏有」。

馬泰指，丘海倫的傳單呼籲「所有華人團結起來，趕走激進的西語裔馬泰」，還指控她將西語裔與犯罪、毒品和賣淫聯繫在一起。馬泰表示，華埠和下東區(Lower East Side)都是多族裔聚居區，這裡的華裔和西語裔居民緊密相連，面對的也是相似的種族主義壓迫。

對此，丘海倫並未否認自己傳單上的相關內容，但強調是對方對於中文的理解有誤。她表示，她希望傳達的意思是「華人要讓馬泰知道，『我們要趕走你的極左政策』。」她還解釋道，對於「毒品與賣淫」的指控，針對的是馬泰所在的市議會進步黨團(Progressive Caucus)所推動的一些政策，包括大麻合法化、性交易除罪化等。她認為這些政策是對華埠的欺壓，與華人的價值觀背道而馳，而且對華人社區的聲音置若罔聞。

馬泰於6日在華埠劉錦廣場(Kimlaw Square)舉辦集會，主題為「譴責其共和黨對手針對西語裔的種族主義攻擊」，多名本地民主黨俱樂部成員和社區代表到場支持。馬泰說，「在每個選舉周期，我都會因我的膚色而受到攻擊。」他表示，種族主義不應在這樣一個多元之地立足，同時譴責其對手「除了將華裔與西語裔對立起來以外，沒有任何綱領。」

丘海倫則表示，她對競選對手的指責，跟族裔無關，只跟政策有關。「我提出的政策旨在打擊犯罪，保護紐約和所有的人，最能代表下城社區的利益和尊嚴。」她同時提到，第一選區並非只有華埠和下東城，也包括很多其他族裔的社區，「我不單要代表華人，也能代表西語裔。」

華人 華埠 種族主義

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