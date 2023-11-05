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莊文怡最後衝刺 舉行造勢大會

記者顏潔恩／紐約報導
莊文怡4日在班森賀競選總部舉行造勢大會。(記者顏潔恩/攝影)
莊文怡4日在班森賀競選總部舉行造勢大會。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市議會選舉的提前投票(Early Voting)即將結束，7日(周二)便是選舉日，為動員選民為自己投票，布碌崙(布魯克林)第43區民主黨市議員候選人莊文怡(Susan Zhuang)，4日在班森賀舉行造勢大會。

當天莊文怡的各族裔支持者，同時包括州眾議員寇頓(William Colton)、之前的競爭對手伍溢文、各社團代表、義工上百人齊聚在班森賀競選總部，高喊口號，為莊文怡助選。

作為莊文怡的政治啟蒙導師，寇頓表示莊文怡一定會勝任市議員的工作，代表社區發聲，「我們距離大日子已經很接近了，也準備好迎接勝利的一刻」；美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊則表示，自初選後到現在，大家已努力將近半年，剩下的日子望所有人作最後的衝擊，為莊文怡助選。

莊文怡發言，感謝全體義工和支持者一路以來的付出，呼籲大家動員身邊的家人朋友為她投票，「我的當選也是你們的當選，我的成功也是你們的成功。」

43區市議員民主黨普選共有三名候選人，分別是莊文怡、共和黨譚瑩瑩(Ying Tan)和保守黨的維樂培(Vito Labella)。

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