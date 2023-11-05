黃敏儀街頭拉票 孟昭文到場支持

提前投票將結束，黃敏儀(右)獲孟昭文(左)支持街頭拉票。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市議會普選提前投票 (Early Voting)自上月28日拉開帷幕，雖然華人社區內各投票站並無大量選民到場，但各華裔候選人仍在為選舉造勢，希望提高得票數；法拉盛第20選區候選人黃敏儀(Sandra Ung)4日在街頭為選舉拉票，並得到國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)現場支持。

作為現任民主黨市議員，在去年上任的黃敏儀本次的選舉對手有來自共和黨的白育青(James Lai)及以第三黨獨立參選的陳錦良(Dany Chen)。由於5日(周日)為提前投票的最後一日，黃敏儀呼籲仍未投票的選民儘量提早投票，以免在正式選舉日當天錯失機會。

國會眾議員孟昭文在現場為黃敏儀站台。她表示，與黃敏儀在2000年初始認識，兩人均來自法學院並一同在幫助被虐待的婦女做翻譯工作。另外，黃敏儀不僅曾是孟昭文父親、前州眾議員孟廣瑞(Jimmy Meng)的幕僚長，亦曾在孟昭文辦公室擔任助理。

孟昭文回憶說，黃敏儀是一位「值得仰賴」的民選官員，對允諾之事必會完成，在當今多數政客僅會「說好聽話」的背景下實屬難得。她說，在共事中發現，黃敏儀遇到困難時不會被情緒左右，會冷靜地思考問題，且以誠信和勤奮為宗旨，可視為服務社區的正確人選。

黃敏儀表示，在兩年任期所完成事項之外，還希望繼續幫助社區應對無證攤販、街頭衛生和治安狀況等問題，辦公室也將在數周內聯合市環保局舉辦針對淹水問題的里民大會，收集社區居民的各類意見，並令其了解當局的最新應對想法。