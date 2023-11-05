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李琳達拚連任 籲選民積極投票

記者劉梓祁／紐約報導
李琳達(右)尋求連任市議員，國會眾議員孟昭文(左)為其背書。（李琳達辦公室提供）
李琳達(右)尋求連任市議員，國會眾議員孟昭文(左)為其背書。（李琳達辦公室提供）

紐約市議員選舉日將在7日(周二)到來，而提前投票(Early Voting)時間將在5日(周日)截止；第23選區候選人、現任民主黨籍市議員李琳達(Linda Lee)在4日呼籲選民積極投票，以令其能有機會繼續為選區內的亞裔社區做出貢獻。

作為議員，在去年上任的李琳達本次的選舉對手為來自共和黨的保守派候選人周國東(Bernard Chow)，後者主張反對在社區設立非法移民收容所，並支持改革保釋金制度。由於5日為提前投票的最後一日，李琳達呼籲仍未投票的選民儘量提早投票，以免在正式選舉日當天錯失機會。

李琳達表示，越來越多亞裔競選公職鼓舞人心，雖然亞裔居民經常成為左派或右派的搖擺選民，但仍希望其投票支持民主黨人，從而更好實現自己的政綱。她說，將始終以教育和公共安全作為工作重點之一，並為學校提供更多資金，和支持資優班及特殊高中入學考試。

她還說，市府需要為警局提供執行工作所需的資源，因為其能夠幫助警局更好地應對犯罪率較高或社會問題較為嚴重的區域，同時也可以改善社區的整體生活質量。

她還表示，在任近兩年內的市議員自由裁量資金大多使用於學校和非營利部門和社區機構。李琳達指出，很多學校仍然沒有空調，或是被削減了舞蹈、繪畫、音樂等藝術項目，且有很多社區組織正在幫助不同年齡層的群體，所以必須確保資助不同的種族社區，以及在分發資金方面做到多樣化。

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