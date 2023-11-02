選皇后區民事法官 劉醇逸站台江伊敏

紐約州參議員劉醇逸(左)日前為皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官民主黨候選人江伊敏(中)站台，鼓勵選民參與提前投票，並表達對江伊敏的支持。(記者高雲兒／攝影)

紐約州參議員劉醇逸11月1日為皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官民主黨 候選人江伊敏(Evelyn Gong)站台助選，鼓勵選民參與提前投票 ，並表達對江伊敏的支持。

劉醇逸於1日下午在法拉盛 提前投票點表示，「我們總是將眼光放在地方官員的選舉，近年來我們終於開始更多關注到司法系統」；因此他鼓勵大家為江伊敏積極投票，「她之前是一名經驗豐富的律師，我們也需要更多華人參與司法系統」。

紐約州參議員劉醇逸(左)11月1日為皇后區第六行政區民事法官民主黨候選人江伊敏(中)站台助選。(記者高雲兒／攝影)

江伊敏感謝劉醇逸的支持，「華裔需要在政府部門的任何一個分支都有足夠代表性，包括法院；我也希望能夠成為一位能夠為居民提供卓越法律服務的法官，保護他們的權益，為我們的社區帶來正義。」

在6月27日的民主黨初選中，江伊敏成功擊敗競爭對手，以7063票贏得民主黨提名，相比之下其他競爭對手只有2000多票；她將在普選中面臨曾兩度參選皇后區民事法庭法官、並以共和黨及保守黨出線的律師沙納漢(William D. Shanahan)。如當選，她將成為該選區首位華裔女法官。

提前投票將持續到5日(周日)，距離法拉盛緬街地鐵站最近的提前投票站地點為位於41路133-01號的紐約童軍俱樂部(Boy's Club)；7日(周二)是包括市議會席位和地方法官職位競選的正式投票日。