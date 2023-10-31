我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

紐約市提前投票 3天來僅1%選民參加

記者胡聲橋／紐約報導
數據顯示，提前投票前三天，全市僅有1%的登記選民投票。(美聯社)
數據顯示，提前投票前三天，全市僅有1%的登記選民投票。(美聯社)

紐約市議員選舉的提前投票已從28日(周六)拉開帷幕，但三天以來，全市僅有1%的登記選民投票。11月7日是這次包括市議會席位和地方法官職位競選的正式投票日，提前投票將於11月5日(周日)結束。

根據市選舉局(BOE)公布的數據，在這次市議員選舉的提前投票中，到目前為止僅有4萬7842名紐約人投了票，這僅僅相當於紐約市五大區450萬有效登記選民的1%多一點。

數據顯示，28日全市僅投出了9505票。雖然曼哈頓並沒有競爭激烈的選區，但曼哈頓投票的人還是最多，共投出了3138票，排名第二的是皇后區(2487票)，排名第三的是布碌崙(2284票)。29日(周日)，投票站收到1萬5700張選票，使投票總數達到2萬5205張。投票最多的還是曼哈頓(4851票)；排名第二的是皇后區(4215票)；排名第三的是布碌崙(4008票)，但前三名投票數比較接近。

30日(周一)，投票站共收到2萬2637張選票，投票數比前兩日多了不少，投票總數也達到4萬7842張。投票最多的還是曼哈頓(7071票)；排名第二的是皇后區(6038票)；排名第三的是布碌崙(5671票)；第四是布朗士區(2441票)；第五是史島(1416票)。

提前投票三日以來，每日投票數排名不變，這意味著三日總票數排名為曼哈頓、皇后區、布碌崙、布朗士區和史島。儘管布碌崙有兩個競爭激烈的選區第47選區和43選區，但投票率依然很低。

11月選舉的投票率之低在意料之中，因為這是在一個沒有全市、全州或聯邦選舉的非選舉年。此外，真正有競爭性的市議員競選屈指可數，而大多數法官職位的競選都是在沒有對手的情況下進行的。

相比之下，2022年市議員選舉的提前投票率要好得多。根據 2022年的統計，當年提前投票的第二天共有9萬7155 名選民投票，是29日投票總數的六倍多。

投票 布碌崙 曼哈頓

上一則

蘭德島上大帳篷 綠草地上無證客 禱告剪髮很自由

下一則

201初中霸凌案 逾300華人地檢門前抗議

延伸閱讀

無證客危機 布碌崙兩黨市議員候選人政見趨同

無證客危機 布碌崙兩黨市議員候選人政見趨同
紐約法拉盛噪音擾人 成全市311熱線最多投訴地區

紐約法拉盛噪音擾人 成全市311熱線最多投訴地區
報告：紐約皇后區為全國最火租房地段

報告：紐約皇后區為全國最火租房地段
紐約市垃圾投訴疫後激增170%

紐約市垃圾投訴疫後激增170%

熱門新聞

長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43
皇后區為全國最火租房地段，圖為新型公寓林立的皇后區長島市。(本報檔案照)

報告：紐約皇后區為全國最火租房地段

2023-10-28 09:40
曼哈頓地鐵老鼠分享食物短影音爆紅，眾人嘆「自己得到的愛不如老鼠多」。(TikTok截圖)

曼哈頓地鐵站 老鼠分食影音爆紅

2023-10-30 07:15

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒