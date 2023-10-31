紐約市提前投票 3天來僅1%選民參加

數據顯示，提前投票前三天，全市僅有1%的登記選民投票。(美聯社)

紐約市議員選舉的提前投票 已從28日(周六)拉開帷幕，但三天以來，全市僅有1%的登記選民投票。11月7日是這次包括市議會席位和地方法官職位競選的正式投票日，提前投票將於11月5日(周日)結束。

根據市選舉局(BOE)公布的數據，在這次市議員選舉的提前投票中，到目前為止僅有4萬7842名紐約人投了票，這僅僅相當於紐約市五大區450萬有效登記選民的1%多一點。

數據顯示，28日全市僅投出了9505票。雖然曼哈頓 並沒有競爭激烈的選區，但曼哈頓投票的人還是最多，共投出了3138票，排名第二的是皇后區(2487票)，排名第三的是布碌崙 (2284票)。29日(周日)，投票站收到1萬5700張選票，使投票總數達到2萬5205張。投票最多的還是曼哈頓(4851票)；排名第二的是皇后區(4215票)；排名第三的是布碌崙(4008票)，但前三名投票數比較接近。

30日(周一)，投票站共收到2萬2637張選票，投票數比前兩日多了不少，投票總數也達到4萬7842張。投票最多的還是曼哈頓(7071票)；排名第二的是皇后區(6038票)；排名第三的是布碌崙(5671票)；第四是布朗士區(2441票)；第五是史島(1416票)。

提前投票三日以來，每日投票數排名不變，這意味著三日總票數排名為曼哈頓、皇后區、布碌崙、布朗士區和史島。儘管布碌崙有兩個競爭激烈的選區第47選區和43選區，但投票率依然很低。

11月選舉的投票率之低在意料之中，因為這是在一個沒有全市、全州或聯邦選舉的非選舉年。此外，真正有競爭性的市議員競選屈指可數，而大多數法官職位的競選都是在沒有對手的情況下進行的。

相比之下，2022年市議員選舉的提前投票率要好得多。根據 2022年的統計，當年提前投票的第二天共有9萬7155 名選民投票，是29日投票總數的六倍多。