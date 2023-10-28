布碌崙華社提前投票日 周末略顯冷清

日落公園投票站略顯冷清。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市議會普選提前投票 (Early Voting)日28日拉開帷幕，位於布碌崙(布魯克林)日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)是當地華社的投票站之一；據選舉站華裔 翻譯員指出，當日相信是周末的緣故，到場投票的人並不多，但華裔跟其他族裔相比人數又顯得較多。

位於59街552號的永援聖母聖殿，從早上截至下午僅有30多人投票，還未迎來大波人潮；華裔翻譯員林麥克表示，作為提前投票的首投日，難得在周末迎來好天氣，民眾預計是出遊或出門辦事的多，相信是這樣的原因導致當日投票並不積極，接下來幾天、甚至是投票日當天會有更多人前來投票。

不過據他觀察，當日華裔選民的投票人數還是比白人、西語裔來得多，他認為是這次選舉中有亞裔候選人的緣故，加上當地華裔組織加重宣傳，呼籲華人 選民踴躍投票的結果，投票選民又以長者為主；此次的投票也未出現初選時有人未登記黨派而白跑一趟的情況，大多選民也都很明確是衝著市議會選舉而來，會再三詢問和確定自己是否填對資料、將票投給心儀的候選人等。

一對華裔老夫婦表示，原本沒有意願要來投票，但身邊的朋友不停說，一定要通過選票來為華人爭取權益，他們思考後覺得挺有道理，趁著當日得空便過來一趟；雖未透露將票投給誰，但他們認為，不管怎樣華裔候選人對華社的情況和需求都會有較深的了解，所以傾向於把票投給他們。

選站負責人表示，一般而言工作日來投票的人還會比周末來得多，畢竟選民很少會在周末時特地出門，但工作日或許會在上班前、下班後，或家長接孩子放學後來一趟。