我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

莊文怡競選 獲高德曼、亞潮萌背書

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡。(本報檔案照)
布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡。(本報檔案照)

11月普選在即，各選區的候選人均作出最後的衝刺，其中布碌崙(布魯克林)第43市議會選區民主黨候選人莊文怡，26日宣布獲得國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、以及亞潮萌的背書，為選情助力。

高德曼指出，莊文怡是布碌崙南區選民的積極倡導者，她作為一名社區活躍人士及公務員，了解並關切當地的問題；他也稱讚莊文怡擁有具「常識性的聲音」，在促進公校教育、保護小商家、抵制反猶太、反亞裔仇恨情緒等議題上相當努力，以讓社區變得更宜居。

莊文怡說，獲得高德曼的背書對她而言意義深重，也意識到需要聯邦級的合作夥伴以確保社區變得更安全，共同處理移民危機、 建造更多可負擔房屋和老人公寓等，確保社區獲得所需的資金和資源。

另一方面，亞潮萌也在日前公布了11月選舉中的支持名單，布碌崙選區方面也包括莊文怡、第47市議會選區共和黨候選人李凱健(Ari Kagan)、以及第38選區的樂保羅(Paul Rodriguez)。

亞潮萌指出，今年參與市議會選舉的包括多個擁有大量亞裔選民的選區，而亞裔選民的投票率將給選舉結果帶來至關影響，呼籲亞裔一定要積極投票；同時也強調，該聯盟的目標是通過提高亞裔的參政率，選出能夠真實反映當地人需求的民選代表，無論什麼黨派，最重要的是能在立法、資源分配和選民服務上，為亞裔帶來最好的結果。

「今年幾個備受關注的選舉都涉及大量的亞裔人口選區，這對亞裔本身和紐約客來說都是好事」，亞潮萌主席朱雅婷表示，選擇背書的標準是支持那些願意為社區服務的人，包括向來直言不諱、願意為亞裔維權發聲的現任議員，以及具有常識的候選人。

亞裔 布碌崙 投票

上一則

華裔女導演虞琳敏 推出新片「常識女王」

下一則

五分局警民會 曼哈頓地檢將打擊賣假貨

延伸閱讀

處理201初中霸凌案 布碌崙地檢：會讓社區滿意

處理201初中霸凌案 布碌崙地檢：會讓社區滿意
市議會選舉 亞當斯首表態挺紀思庭

市議會選舉 亞當斯首表態挺紀思庭
白蘭基金會籌款晚宴 頒發獎學金

白蘭基金會籌款晚宴 頒發獎學金
布碌崙中餐館被搶 華裔老闆遭非裔男攻擊

布碌崙中餐館被搶 華裔老闆遭非裔男攻擊

熱門新聞

李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
警方所公布的肇事者照片。(市警提供)

單車撞死華裔校長 肇事者僅被開紅燈違規罰單

2023-10-21 02:30
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中