莊文怡競選 獲高德曼、亞潮萌背書

布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡。(本報檔案照)

11月普選在即，各選區的候選人均作出最後的衝刺，其中布碌崙 (布魯克林)第43市議會選區民主黨候選人莊文怡，26日宣布獲得國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、以及亞潮萌的背書，為選情助力。

高德曼指出，莊文怡是布碌崙南區選民的積極倡導者，她作為一名社區活躍人士及公務員，了解並關切當地的問題；他也稱讚莊文怡擁有具「常識性的聲音」，在促進公校教育、保護小商家、抵制反猶太、反亞裔 仇恨情緒等議題上相當努力，以讓社區變得更宜居。

莊文怡說，獲得高德曼的背書對她而言意義深重，也意識到需要聯邦級的合作夥伴以確保社區變得更安全，共同處理移民危機、 建造更多可負擔房屋和老人公寓等，確保社區獲得所需的資金和資源。

另一方面，亞潮萌也在日前公布了11月選舉中的支持名單，布碌崙選區方面也包括莊文怡、第47市議會選區共和黨候選人李凱健(Ari Kagan)、以及第38選區的樂保羅(Paul Rodriguez)。

亞潮萌指出，今年參與市議會選舉的包括多個擁有大量亞裔選民的選區，而亞裔選民的投票 率將給選舉結果帶來至關影響，呼籲亞裔一定要積極投票；同時也強調，該聯盟的目標是通過提高亞裔的參政率，選出能夠真實反映當地人需求的民選代表，無論什麼黨派，最重要的是能在立法、資源分配和選民服務上，為亞裔帶來最好的結果。

「今年幾個備受關注的選舉都涉及大量的亞裔人口選區，這對亞裔本身和紐約客來說都是好事」，亞潮萌主席朱雅婷表示，選擇背書的標準是支持那些願意為社區服務的人，包括向來直言不諱、願意為亞裔維權發聲的現任議員，以及具有常識的候選人。