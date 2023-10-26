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莊文怡競選市議員 獲運輸工會背書

記者胡聲橋／紐約報導
43區市議員候選人莊文怡獲運輸工人工會支持。(莊文怡競選辦公室提供)
43區市議員候選人莊文怡獲運輸工人工會支持。(莊文怡競選辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)43區市議員候選人莊文怡(Susan Zhuang)日前獲得運輸工人工會(Transport Workers Union，簡稱TWU)的支持。該工會代表紐約市4萬1000多名在職和2萬6000多名退休的公共交通工人。

工會表示，他們充分認可莊文怡為南布碌崙勞動家庭提供的幫助，並表示在11月7日普選到來之前，將繼續動員該工會的工人及其家人支持莊文怡。工會主席戴維斯(Richard Davis)發表聲明說，莊文怡一再表明，她知道如何為南布碌崙勞動家庭提供幫助，他們知道莊文怡會努力為交通系統提供充足的資金，保持紐約市的運轉。「我們很高興背書莊文怡，並期待著幫助她在選舉日獲勝」。

莊文怡對工會的支持表示感謝。她說，「交通工人讓我們的城市全天候運行，我很自豪能得到他們的支持。這些讓辛勤工作的工人們理應得到安全和保障」。莊文怡說，她在市議會將優先考慮交通工人工作場所的安全，並將確保車站對工作人員和乘客來說都是安全和清潔的。

11月7日的普選日益逼近，莊文怡已獲得眾多民代、機構、工會和社區的支持，其中包括國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸和斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)、州眾議員寇頓(William Colton)和李榮恩(Grace Lee)、市議員葉格(Kalman Yeger)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、前市議員競選人和教育活動人士伍溢文(Stanley Ng)，以及紐約市警察工會(PBA)、紐約市消防員協會、公民聯盟(Citizens Union)、紐約新多數派(New Majority NYC)、護士工會(NYSNA)、1199SEIU工會，華裔警探劉文健遺孀陳佩霞，以及眾多社區領導人的背書支持。

紐約市 布碌崙 眾議員

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