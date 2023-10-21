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紐約州長霍楚訪以途中 87歲父親去世

記者何卓賢／紐約報導
紐約州長霍楚在耶路撒冷哭牆邊擦淚。(美聯社)
紐約州長霍楚在耶路撒冷哭牆邊擦淚。(美聯社)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)的父親寇特尼(John Courtney)本周去世，享壽87歲。據Politico報導，寇特尼在佛州家中死於一場突發的腦溢血(brain hemorrhage)，而此時女兒霍楚正在訪問以色列

霍楚在最新露面的一張照片中，於耶路撒冷的哭牆邊留下紙條。據報導，她的留言既是給以色列民眾的，也是留給自己已經去世的父親的。留言中的其中一段寫著，「我為我的父親祈禱，他珍惜到訪此聖地的回憶，已在昨晚去世。」現場記者看到她當時有拭去淚水的動作。

霍楚是在從紐約飛往特拉維夫的途中得知父親生病的，還表示自己在飛機起飛之前聽到了父親給自己留下語音信息，說「我很為你感到驕傲，但千萬記得低調行事。」

霍楚的辦公室目前尚未發出對此消息的正式公告。

霍楚父親寇特尼更常以「Jack」一名被熟知。2021年8月，霍楚宣誓就任紐約州長的時候，寇特尼有到場支持她。今年一月，在州情咨文上，霍楚再一次提及自己的工薪家庭故事，表示父母的婚姻生活在房車公園開始，父親當時邊在鋼鐵工廠打工，邊在晚上擠出時間上學，家中還有嗷嗷待哺的嬰兒。寇特尼最終取得了大學學位，並進入一家IT公司工作，最終成為了該公司的總經理。

霍楚曾經表示，父親對她的生涯產生了深遠的影響，「他對其他人有很強烈的責任感，」霍楚表示，「我父親做過的一件改變我生活的事情是在我們看大學的時候，他說，『另一所大學是讓你學習怎麼成為國會議員的妻子，但雪城大學是讓你學習怎麼成為一名國會議員』。」

霍楚 紐約州 以色列

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