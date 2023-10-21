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紐約客談／李凱健vs.紀思庭 火力全開

紐約客談

隨著11月普選將至，布碌崙(布魯克林)市議會第47選區的競爭大幅升溫，同時都要競選連任的紀思庭、李凱健火力大開，屢次隔空批評喊話；兩人都認為對方是黨派的「極端分子」，未推出有利於社區發展的政策，許多言論也幾乎上升至人身攻擊。

紀思庭日前推出一項稱作「李凱健問責項目」的網頁，譴責對手自轉換到共和黨後，在對社區有利發展的政策上，從來不給予支持；同時也對李凱健過去的背景詬病，譬如曾是蘇聯共產黨員、從民主黨轉至共和黨等，雖聲稱挺警，卻在增加警局經費的預算中投下了反對票。

政治專家Jeff Leb曾對李凱健作出這樣的評論，「他徹底玩弄了我們」，2021年以民主黨身分參選，但自轉黨之後便一直讓人失望，「他除了自己什麼都不支持」。

不過，儘管李凱健身上圍繞一些爭議，但縱觀華人選民的支持率，李凱健的人氣並不比紀思庭差，甚至可能已形成反超之勢；兩人之間究竟誰是真正警察的支持者，從李凱健獲得各大警察工會的背書來看，選民還是更傾向支持李。

針對在增加警局預算中投下反對票，李凱健回應稱，紐約市預算案總是會通過，重要服務最終都會獲得經費，且不認同預算案中給予無證移民服務過多的支持，才選擇反對，「若我真的反警，會在自己的選區內投入經費安裝攝像機，並加強巡邏警力嗎？」

紀思庭作為民選官員，擁有較長的服務經驗，但李凱健因與華人理念契合，長期以來得到華社相對穩定的支持；11月普選，誰的勝算率較高還真難以預測，不管誰得以連任，希望都能遵守競選時所承諾的事，不負眾望。

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