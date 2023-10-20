競選升溫 紀思庭推「李凱健問責項目」

紀思庭推出「李凱健問責項目」網頁，譴責對手自轉換到共和黨後，在對社區有利發展的政策上從來不給予支持。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)市議會第47選區的競爭升溫，競選連任的民主黨候選人紀思庭(Justin Brannan)19日推出一項稱作「李凱健問責項目」(Kagan Accountability Project)的網頁，譴責對手李凱健(Ari Kagan)自轉換到共和黨後，在對社區有利發展的政策上從來不給予支持。

紀思庭對李凱健作出幾項批評，指他在對增加市房屋局(NYCHA)經費，以幫助樓道的維修和安全升級的預算 上投下反對票，過去自稱不會容忍任何仇恨宣言，但轉頭便雇用一名曾多次發表仇恨言論的人擔任競選經理；另外，對手屢次強調是警察的支持者，但今年在市議會提出增加警局的預算上也是投下反對票，令人不解。

「簡單一句話，李凱健就是個騙子」，紀思庭說，自李凱健換黨以來變成極右派分子，所領導的一系列投票，對康尼島和格雷夫森德(Gravesend)的發展絲毫沒有幫助，還給長者、退伍軍人的權益帶來負面影響；紀思庭團隊因而啟動這項問責計畫，旨在揭發李凱健不一致的政治立場、以及帶有偏執種族族裔的個人觀點。

針對這些指控，李凱健回應道，「如同往常一樣，紀思庭繼續向選民撒謊」，他解釋道，紐約市預算案總是會通過的，所有的重要服務最終都會獲得經費；之所以在預算案上投下反對票，是因為想凸出紀思庭把錢投給非營利組織VOCAL-NY這樣反亞裔 、反警組織，並同意讓雷克島(Rikers Island)囚犯早日出獄的做法。

「紀思庭喜歡花大家的錢，作出傷害亞裔群體、長者的事，並用了納稅人的錢來支付他欺負自閉症員工而面臨的訴訟」，李凱健也嘗試用背書說話，自己獲得了各大警察工會、亞裔團體的支持，誰具有可信度顯而易見。