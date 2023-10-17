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4警察工會 力挺李凱健

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市警察局四個工會背書李凱健競選47區市議員。(記者胡聲橋/攝影)
紐約市警察局四個工會背書李凱健競選47區市議員。(記者胡聲橋/攝影)

第47選區市議員候選人，共和黨的現任市議員李凱健(Ari Kagan)16日宣布，他獲得了警探工會(DEA)、警官工會(CEA)、巡官工會(LEA)和警佐工會(SEA)四個主要警察工會的背書。

李凱健與國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)以及紐約市警察局四個工會的代表16日在布碌崙(布魯克林)舉行記者會，市警探工會(DEA)的代表沃德(Jeffrey Ward)稱，該工會代表紐約市超過兩萬名在職與退休的警探，現在比以往任何時候都更需要像李凱健這樣的候選人支持執法部門，支持保護平民。巡官工會的代表坎特爾米(Chris Cantelmi)說，社區需要改變，社區正在要求改變，李凱健是這份工作的合適人選。

李凱健對警察工會的支持表示感謝，他說確保社區安全是重中之重，只有與當地的執法部門合作才能做到這一點。社區的人們應該在街道上感到安全，這正是他為執法部門爭取更多資金的理由，並將繼續這樣做。李凱健說，警察和他一樣重視居民的安全，通過共同的努力，就可以創建一個能夠保護居民以及警察的社區。

今年市議員的普選定於11月7日(周二)舉行。因選區重畫，李凱健將與民主黨籍現任市議員紀思庭展開較量，這兩位現任市議員都有一部分選區畫入新的第47選區。

紐約市 布碌崙 眾議員

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