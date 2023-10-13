無證客湧入創紀錄 州府挺暫停庇護權法

紐約州長霍楚支持市長亞當斯暫停紐約市「庇護權」法的提議，以應對無證客危機。(州長辦公室提供)

根據市府的數據，上周大約有4000名無證客 抵達紐約市 ，創下歷史新高。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前首次表態，支持市長亞當斯(Eric Adams)暫停紐約市「庇護 權法」(Right to Shelter)呼籲，以應對無證客危機。

數據顯示，紐約市已迎來近12萬6700名無證客，其中仍有超過6萬人滯留在紐約市，每天平均有300至400名無證客湧入，而最近幾周這一數字已增加近600人。截至7日當周，共有約3900名無證客湧入紐約市，創下單周歷史新高，此前的紀錄是單周3700人。

亞當斯此前向法庭提出申請，要求暫停執行庇護權法，表示這項40年前的法律已經無法應對目前的無證客危機；他說，市府並不尋求終止「庇護權」規定，而是要求該市的義務與其他州地區的義務保持一致。

州長辦公室日前也向法庭提交文件，首次表態支持暫停庇護權法。霍楚的律師在法庭文件中表示，庇護權法生效時，無法預料到這座城市會在如此短的時間內湧入如此多的無證客。州長的律師強調，根據亞當斯的請求，靈活應對無證客人數激增的問題至關重要。

然而，法律援助協會(Legal Aid)對這一提議提出反對意見，擔心數千人將被迫露宿街頭，面臨生命危險。但亞當斯指出，每個月都有超過1萬名尋求庇護者繼續抵達紐約市，這已經遠超過紐約獨自承受的能力。

自無證客危機爆發以來，紐約市已開放了200多個臨時庇護所，安置無證客；如果沒有聯邦政府支援，未來幾年紐約市恐需支出高達120億元。亞當斯此前飛往中南美洲，試圖了解無證客湧入美國的路線，並勸阻人們不要前往紐約。