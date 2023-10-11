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紀思庭承諾 若當選聘請華裔員工

記者顏潔恩／紐約報導
民主黨紀思庭正在競選連任布碌崙第47選區市議員。(記者顏潔恩 / 攝影)
民主黨紀思庭正在競選連任布碌崙第47選區市議員。(記者顏潔恩 / 攝影)

正在競選連任的布碌崙(布魯克林)第47市議員選區民主黨候選人紀思庭(Justin Brannan)，將在11月普選中對壘實力不容小覷的李凱健(Ari Kagan)；紀思庭10日與華媒見面，分享多年來的政績，並承諾當選的話，將聘請華裔員工，更好服務亞裔民眾。

紀思庭表示，對於很多社會議題和政治理念，他都從一而終未改變立場，且會靠行動發聲；這也包括反抗理念與他不契合的民主黨人，譬如在削減市警經費、取消特殊高中入學考試(SHSAT)議題上，他都發聲反對過，「最後(在位)這幾年真的需要變得獨立，將社區和選民的利益放在民主黨之上。」

此前李凱健屢次批評他支持削減警局10億元經費，紀思庭回應稱，當初是針對整個預算案進行的投票，無法對個別項目投支持或反對；反倒是最新財年預算案中建議為市警增加經費，李凱健卻是投下反對票的唯一共和黨人。

針對紐約客最關心的無證客危機，紀思庭認為，不應再建造收容所，且也不該由市府為無證客危機埋單；而是聯邦政府提供相關資金、為無證客分發「臨時保護身分」(TPS)，讓他們盡早合法工作，成為社區貢獻的一員以及納稅人，「這是唯一能解決問題的方法」。

之前對手聯合前共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)，在多地舉行反設庇護所的集會，在紀思庭看來，這只會煽動紐約客不必要的負面情緒：「如同新冠疫情引發的仇亞犯罪，我們不要又開始把矛頭亂指向誰，否則會引發更嚴重的後果，對無證客的危機卻一點幫助都沒有。」

他也強調，非公民投票法案與無證客危機是兩碼事，這項投票權僅適用於持有合法簽證、常年繳稅、對紐約市作出貢獻的人，絕不是居住滿30天就能在市級選舉中投票的無證客。

紀思庭指出，選區畫分後亞裔人口的比例減少了，令他相當難過；不過仍承諾當選的話，將聘請華裔等多元族裔文化背景的員工，屆時也計畫在康尼島開設新的辦公室，需要更多人手。

無證客 投票 民主黨

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