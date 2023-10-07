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與柯兵分兩路 周台竹紐約推選舉規畫

記者鄭怡嫣／紐約報導
民眾黨秘書長周台竹及美東選哲之友會舉辦記者會，介紹柯文哲的選舉規畫。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
民眾黨秘書長周台竹及美東選哲之友會舉辦記者會，介紹柯文哲的選舉規畫。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

距離中華民國總統選舉僅倒數99天，民眾黨候選人柯文哲也於日前二度訪美，走訪西岸，重點參訪以矽谷為代表的當地高科技及人工智能產業，民眾黨秘書長周台竹則在此行「兵分兩路」，繼參加美台國防工業會議後，與其餘三位黨內人士於近日現身紐約市，聯合美東選哲之友會共同舉辦記者會，介紹柯文哲的選舉規畫，並呼籲台灣民眾屆時踴躍投票。

對於此次二度訪美，周台竹表示，隨著選戰將近，愈來愈覺得柯真的可能當選，而與今年4月造訪的最大不同，便是此次民眾黨兵分兩路，柯文哲認為，未來十年，人工智能產業將為世界經濟與社會發展帶來重大變化，因此將重點放在西岸及參訪高科技產業。

而在兩岸關係急轉直下的當下，周台竹則於本月1日至3日，參加美台國防工業會議，之後則通過美國在台協會(AIT)安排，在華府與美國行政部官員進行對話，以使美方了解柯對於國防議題及台海關係的重視。

周台竹表示，過去三四年間，民進黨可謂「完全切斷與對岸的官方溝通渠道」，致使重大問題雙方都無法坐下來好好交談，長期以往便易誤判形勢從而導致戰爭，而國民黨則「軟弱」處理事務，該堅持的地方卻妥協。柯曾八次舉辦上海台北雙城論壇，在對岸已經「有累計的信用」，民眾黨在加強台灣國防實力的同時，也將致力改善與中國大陸的兩岸關係，「國防政策說起來就兩個關鍵字，『建構』(Deterrence)以及溝通『Communication』」。

在記者會上，周台竹也用「政治誠信公開透明、執政八年從未發生貪腐醜聞、推廣電子化政府有成」來概述柯的政績，並表示在首度訪美及訪日後，柯的支持率上升顯著，「這也是第一次，第三黨可以挑戰藍綠兩黨」。

由美東僑領組成的「美東選哲之友會」各骨幹成員，當日也一一致詞表示對柯的支持。會長及僑務委員會諮詢委員王金智說，政黨輪替對於民主制度是為必要，首要目標是下架執政黨，法治不彰便難再談民主。選哲之友會屆時也將在本月底正式對外宣布成立，並再次為柯P造勢，期待將他介紹給更多選民。

總顧問及前中華公所主席于金山說，民進黨的八年執政，在內政上以「欺騙、獨占及壟斷」作為手段，外交上則製造衝突，企圖把美國拉入海峽戰爭，柯P思想敏捷，政策實際，絕對不靠意識形態，是當下台灣所需要的領袖，「以前是藍色綠色，現在則也可以看到白日東升」。顧問及徐氏集團總裁徐朱留弟則表示，柯能看到年輕人的需求，把握台灣未來的走勢，故最受年輕選民的支持。

根據台灣民意基金會9月26日發布的民調，民進黨參選人賴清德獲33.4%支持度，位列第一，柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜，則獲分別27.4%及17.2%的支持，均比8月有所回升。

美東選哲之友會秘書長丁作輝、好心人基金會理事長翁雁天、紐約市政府退休主任城市規畫師鄭向元、僑務委員會諮詢委員郭至隆、前美東校友會會長張彰華等出席了此次活動。選哲之友會提醒，柯的線上捐款地址為https://member.tpp.org.tw/2024-election/或https://tpsf.oen.tw/。

民眾黨秘書長周台竹及美東選哲之友會舉辦記者會，介紹柯文哲的選舉規畫。(記者鄭怡嫣...
民眾黨秘書長周台竹及美東選哲之友會舉辦記者會，介紹柯文哲的選舉規畫。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
周台竹發言。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
周台竹發言。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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