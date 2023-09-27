州參議員斯卡塞拉-斯潘頓 背書莊文怡

莊文怡(右)獲紐約州參議員斯卡塞拉-斯潘頓(左)背書。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)第43區市議員候選人莊文怡(Susan Zhuang)26日宣布獲得紐約州 參議員斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)背書。選區包括南布碌崙和史島部分地區的斯卡塞拉-斯潘頓稱，莊文怡「是那種我們所需要的，為南布碌崙的家庭拿出成果的具有常識的領導者」。

斯卡塞拉-斯潘頓說，莊文怡工作努力，總是親臨現場，傾聽民眾的關切，然後付諸行動，確保社區安全整潔，學校出類拔萃，生活質量得到保障。她很高興能為莊文怡背書，並幫助她在11月7日當選。

她還說，自己出自教師、消防員和警察的家庭，她相信莊文怡是大家可以信賴的候選人，能為應急人員和辛勤工作的中產階級家庭做出貢獻。

莊文怡由衷感謝斯卡塞拉-斯潘頓的支持。她說，自己曾在州眾議院工作過，知道如何繞過那些官僚手續和程序，為南布碌崙居民辦實事，優先考慮和幫助當地家庭是關鍵。莊文怡還說，斯卡塞拉-斯潘頓是執法人員、急救人員和所有穿制服人員的堅定支持者，她期待著共同支持保衛社區安全的人們。

到目前為止，莊文怡還得到了國會眾議員 孟昭文(Grace Meng)、州眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、市議員葉格(Kalman Yeger)、公民聯盟(Citizens Union)、紐約新多數派(New Majority NYC)、亞潮萌、新葉民主黨俱樂部(New Leaf Democratic Club)、前市議員參選人和教育活動人士伍溢文以及眾多華社領袖的支持。