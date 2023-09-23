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挑戰阿維萊斯 共和黨樂保羅辦籌款會 鄭永佳背書

記者顏潔恩／紐約報導
樂保羅。(讀者提供)
樂保羅。(讀者提供)

代表共和黨、保守黨競選布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區的樂保羅(Paul Rodriguez)，日前在8大道海悅酒樓舉辦籌款會，與當地華社人士會面、介紹自己的政見，他將在11月普選挑戰現任市議員阿維萊斯(Alexa Aviles) 。

據悉，樂保羅出生於紐約市、家庭來自波多黎各，曾在喬治亞大學攻讀經濟學，從事金融行業近30年，也自稱是一名以信仰為基礎的非營利組織專業人士；他去年參選州主計長(State Comptroller)，才在政界開始嶄露頭角，儘管未能贏得勝利，但已取得不錯的成績。

他分析，從去年的結果顯示，無論是紐約州還是紐約市，選民都已對現狀不滿，紐約市五大區都有逐步翻紅的跡象；他認為目前的矛盾並不存在於對立的兩黨之間，而是社會主義和其他熱愛自由、不願為政府所牽制的人，他也強調社會主義並不是真正的自由主義，並指現任市議員阿維萊斯便是十足的「社會主義者」，主張不合適社區發展的理念。

例如支持削減經費、取消紐約市警、關閉監獄系統，都是危害社區治安的幾項措施；教育方面，她不支持特許高中(charter school)，帶領反對保留特殊高中入學考試(SHSAT)，打壓亞裔學生獲得優質教育、邁向成功的機會。樂保羅認為是時候改變阿維萊斯推行極端政綱，而忽略了社區治安、發展和教育的作為，並承諾當選的話會將選民的利益視為重中之重。

樂保羅日前在華人酒樓舉辦籌款會。(讀者提供)
樂保羅日前在華人酒樓舉辦籌款會。(讀者提供)

他呼籲選民積極參與11月的普選，作為選舉小年、加上日落公園本就投票率低，每個人的選票變得更重要，會有決定性影響；再者，該選區經過重畫，亞裔人口的比重比西語裔上升，因此希望能爭取更多亞裔的支持，為其選情助力。

8大道州眾議員鄭永佳當晚也出席籌款會，宣布背書樂保羅，稱讚他在家庭價值觀、公共安全、挺警和教育理念上，都與亞裔相符；他以自身為例，儘管競選基金遠不夠當時已在位30多年的老牌對手，但正是選民對紐約現狀的不滿，尋求用選票做出改變，他也祝樂保羅當選，抵抗紐約市一黨獨大而帶來的各種無良政策。

紐約市 亞裔 教育

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