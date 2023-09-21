紐約州長霍楚簽法 允以郵寄方式提前投票

紐約州長霍楚20日簽署系列選舉法案包，允許註冊選民以郵寄方式提前投票。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)20日簽署系列法案，允許註冊選民以郵寄方式提前投票 ，並可在選舉當日註冊投票，以擴大選民的投票權；共和黨議員同日對霍楚和紐約州提告，認為新法違反了2021年全州公投決定。

選舉法案包共計十項，主要為擴大民眾提前投票參與機會，增進選民選舉教育，及保護紐約州民眾的選舉權。其中最受關注的莫過於S. 7394-A/A. 7632-A法案，允許所有合格的紐約州註冊選民，在選舉之前提前郵寄投票。選舉委員會將開發全新的郵寄系統，只要選票在選舉日後七天內到達，便可作數。

另一項具有標誌性意義的S. 5984-A/A. 6132-A法案，把提前投票階段的首日設為「黃金日」，允許選民在此日到投票站註冊並投票。

「我們的法律以現代化的手段，改進了從註冊到投票再到選舉委員會的每個步驟。」霍楚表示，郵寄選票在新冠期間非常流行，也使立法者意識到這一渠道的重要性，加上現在的年輕選民都很忙碌，優化便捷的選舉方式能夠確保民眾參與民主過程。

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)、國家共和黨國會委員會的代表、紐約州保守黨在同日對霍楚和該立法提起訴訟，理由是新法違反了2021年的全州修憲公投結果；在那次公投中，選民反對在紐約州建立無門檻的郵寄選票系統。

「55%的紐約民眾在2021年否決了這項憲法修正案，但民主黨無視這一結果。」紐約州國會議員史提法尼克(Elise Stefanik)發表聲明稱，霍楚和極端的紐約州民主黨人，正在試圖摧毀全州選舉的最後一點誠信。

「該法案受到川普死忠粉和國會騷亂擁護者的反對真是一點不奇怪。」州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)說，「他們對我們的民主的輕蔑是眾所周知的，所以我們絕對不會把紐約州這個關鍵陣地讓給他們。」