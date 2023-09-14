皇后區特別選舉 大學點白石續右轉

根據選舉委員會地圖，皇后區特殊選舉第27眾議會選區，一南一北差異顯著，大學點及白石繼續向右轉。(市大都市研究中心提供)

皇后區州眾議會第27選區特別選舉落下帷幕，民主黨 伯格(Sam Berger)雖獲選，但根據市選舉委員會數據分析，該選區整體呈輕微右轉，而華人聚居的大學點 及白石地段，則也繼續轉紅。

選舉當日開出的票中，伯格獲得2447票，得票率55.14%，同時以共和黨及保守黨身分出線的赫希(David P. Hirsch)，共獲得1979票，得票率44.59%，二者票差(margin)約在10.5%左右。據統計該選區目前有6萬2961位活躍選民，投票 率因此在7%左右。

相比去年同選區民主黨羅森塔爾(Daniel Rosenthal)對共和黨基恩(Angelo King)一戰，二人得票率分別為58.49%及41.51%，票差約17%，可見民主黨得票率小幅下降，且二者差距也在縮小。

第27選區呈漏斗形，北面為亞裔居多的大學點及白石，南面則包括猶太裔居多的秋園丘(Kew Garden Hills)、工薪階層居多及有不少政府樓與合作公寓(co-op)的Pomonok、以及小部分森林小丘地段，在大學點及白石，赫希均穩定領先。

雖然第27選區整體偏藍色，然而在大學點及白石，近年來則右轉偏紅。今年在大學點，赫希及伯格分別獲得280及150票，票差率為30%，在白石，赫希及伯格分別獲得798及253票，票差率高達52%。

在去年，同選區的羅森塔爾及基恩，在大學點及白石的票差分別為2%及35%，共和黨李修頓(Lee Zeldin)及民主黨霍楚的(Kathy Hochul)州長選舉，在大學點及白石的票差分別為14%及41%，均小於今年的票差，顯示兩地正在持續右轉。

南面來看，伯格表現最好的為Pomonok地區，拉開69%的差距，森林小丘高中(Forrest Hills HS)一帶，根據投票結果，由去年的淺藍色變為今年的紅藍相當。

在選舉日幫助赫希拉票宣傳、森林小丘居民臧東慧表示，選舉結果顯示兩黨的差距在選區小幅縮小，部分地帶繼續轉紅，這體現民意對執政民主黨的表現仍持不滿，而以華人選民來論，遺留的犯罪問題、無證客危機、以及多數民主黨人在「清白法案」(Clean Slate Act)及「正當理由逼遷」(Good Cause Eviction)法案的立場也都將選民越推越遠。