我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

皇后區特別選舉 大學點白石續右轉

記者鄭怡嫣／紐約報導
根據選舉委員會地圖，皇后區特殊選舉第27眾議會選區，一南一北差異顯著，大學點及白石繼續向右轉。(市大都市研究中心提供)
根據選舉委員會地圖，皇后區特殊選舉第27眾議會選區，一南一北差異顯著，大學點及白石繼續向右轉。(市大都市研究中心提供)

皇后區州眾議會第27選區特別選舉落下帷幕，民主黨伯格(Sam Berger)雖獲選，但根據市選舉委員會數據分析，該選區整體呈輕微右轉，而華人聚居的大學點及白石地段，則也繼續轉紅。

選舉當日開出的票中，伯格獲得2447票，得票率55.14%，同時以共和黨及保守黨身分出線的赫希(David P. Hirsch)，共獲得1979票，得票率44.59%，二者票差(margin)約在10.5%左右。據統計該選區目前有6萬2961位活躍選民，投票率因此在7%左右。

相比去年同選區民主黨羅森塔爾(Daniel Rosenthal)對共和黨基恩(Angelo King)一戰，二人得票率分別為58.49%及41.51%，票差約17%，可見民主黨得票率小幅下降，且二者差距也在縮小。

第27選區呈漏斗形，北面為亞裔居多的大學點及白石，南面則包括猶太裔居多的秋園丘(Kew Garden Hills)、工薪階層居多及有不少政府樓與合作公寓(co-op)的Pomonok、以及小部分森林小丘地段，在大學點及白石，赫希均穩定領先。

雖然第27選區整體偏藍色，然而在大學點及白石，近年來則右轉偏紅。今年在大學點，赫希及伯格分別獲得280及150票，票差率為30%，在白石，赫希及伯格分別獲得798及253票，票差率高達52%。

在去年，同選區的羅森塔爾及基恩，在大學點及白石的票差分別為2%及35%，共和黨李修頓(Lee Zeldin)及民主黨霍楚的(Kathy Hochul)州長選舉，在大學點及白石的票差分別為14%及41%，均小於今年的票差，顯示兩地正在持續右轉。

南面來看，伯格表現最好的為Pomonok地區，拉開69%的差距，森林小丘高中(Forrest Hills HS)一帶，根據投票結果，由去年的淺藍色變為今年的紅藍相當。

在選舉日幫助赫希拉票宣傳、森林小丘居民臧東慧表示，選舉結果顯示兩黨的差距在選區小幅縮小，部分地帶繼續轉紅，這體現民意對執政民主黨的表現仍持不滿，而以華人選民來論，遺留的犯罪問題、無證客危機、以及多數民主黨人在「清白法案」(Clean Slate Act)及「正當理由逼遷」(Good Cause Eviction)法案的立場也都將選民越推越遠。

他也說，赫希反對建立秋園監獄的鮮明立場，吸引了不少華人為他助陣，然而可惜這一張「大牌」他並未最大化地利用；住在77大道近皇后大道的張女士表示，家中至少收到三四次伯格的宣傳資料，也見他在網路打廣告，卻從未見到收信，秋園監獄建地距離她家僅一街之隔，卻也未在此處見到赫希的街頭海報，若不是微信群的宣傳，無怪許多選民投票時僅知伯格。

選舉當日不少華人出動，在各個投票站拉票及上門拜票，臧東慧認為，森林小丘高中地帶，...
選舉當日不少華人出動，在各個投票站拉票及上門拜票，臧東慧認為，森林小丘高中地帶，由淺藍轉紅藍相當，離不開華人義工拜票。(臧東慧提供)

大學點 民主黨 投票

上一則

中國設計師 閃耀紐約時裝周

下一則

針對生活品質違規 刑事執法暴增

延伸閱讀

最新民調：拜登支持率 僅領先川普1個百分點

最新民調：拜登支持率 僅領先川普1個百分點
快樂、艷麗、富創意 「多巴胺裝飾」風一掃秋日陰鬱

快樂、艷麗、富創意 「多巴胺裝飾」風一掃秋日陰鬱
維州直播夫妻性愛女護士遭曝光 反獲女性、民主黨高層支持捐款大增

維州直播夫妻性愛女護士遭曝光 反獲女性、民主黨高層支持捐款大增
第27選區州眾議員 25歲伯格當選

第27選區州眾議員 25歲伯格當選

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
監控視頻拍到一名華女偷摘屋主種在自家門前的蔬果。(受害者提供)

自種蔬果被華女偷摘 史泰登島華人屋主：很丟華人的臉

2023-09-09 21:08
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
一名華男日前持假身分到62分局轄區的車行買車，遭員工識破被捕。(谷歌地圖)

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

2023-09-09 02:30
鬥毆導致場面混亂，倒地者為林先生。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛2華人扭打 從男廁打到大廳 皆被捕

2023-09-09 20:22

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢