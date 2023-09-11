27選區特別選舉 兩黨候選人同天衝刺
皇后區第27選區州眾議員特別選舉將在12日(周二)舉行，共和黨候選人赫希(David Hirsch)和民主黨候選人伯格(Sam Berger)在10日均舉辦動員大會，在選舉前夕為自己拉票。
下午2時許，國會眾議員孟昭文、市議員黃敏儀以及民選亞裔女性民事法官林凱倫(Karen Lin)等，為伯格在法拉盛新世界商城的動員大會拉票。孟昭文稱，自己十多年來獲得伯格一家的支持，且伯格和華人在很多觀點上一致，包括打擊犯罪、重視教育。黃敏儀則說，自己和伯格有很多相似之處，例如同是法律背景，在皇后區出生長大，「很樂意見到這樣了解社區的年輕人，為社區服務」。
同一日上午11時許，共和黨市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)也為伯格的對手赫希，在白石鎮舉辦選舉前的衝刺競選活動。帕拉迪諾說，很多人並不清楚，州眾議員的共和黨數量不到總數量的三分之一，「我們需要贏得更多的席位，因為赫希會傳達你們所想讓他傳達的」。赫希說，修改無現金保釋法，以及廢除教育抽籤制度等是重中之重。
據悉，提早投票已於10日結束，特別選舉日的投票將在12日早上6時到晚上9時進行，投票地點有三個：皇后區區公所，地址為皇后大道120-55號；皇后學院，地址為法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)65-30號；聖路加羅馬天主教堂(St. Luke Roman Catholic Church)，地址為白石鎮克林頓維爾街(Clintonville St.)16-34號。
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