皇后郡青年民主黨部 2華青新血加入

焦洋銣(左一)、司馬劍(右一)、及陳熠(左二)、林凱倫(左三)參與夏日年會。(陳熠提供)

皇后郡青年民主黨 部(Queens County Young Democrats)日前舉辦夏日年會，兩位首度加入黨部的華青也積極參與發聲，期望藉此平台互相學習，並將更多資源與信息帶回華社，壯大亞太裔政治力量。

河南同鄉會總秘書長焦洋銣、河南青年委員會會長司馬劍，日前加入皇后郡青年民主黨部並參與夏日年會，他們表示，近年來可見愈來愈多青年一代的議員及組織領袖，已為社區作出矚目貢獻，有著顯著影響力，這也使他們認識到華裔也應培養類似人才，期待在將來促進與各族裔的交流，令其他的政治團體在彼此了解後，能更支持華裔的政治理念，從而提高華裔在主流中的影響力，並為華社創造更多的長遠利益。

皇后郡青年民主黨部亞太裔核心小組創會主席陳熠介紹，年會匯集不同領域的領袖及民選官員，也希望更多有志華青加入，青年民主黨部固然有其政治屬性，但也是一個廣闊的交流平台，與會者既可深入了解黨部體系、架構及對具體事務的操作流程，也可接觸對於全市及皇后區 重要的工會、商會、非牟利及社區組織與機構，以在未來將不同資源帶入華社，而若黨部見到更多活躍的華人 面孔，知悉他們熟絡政府及社區事務，也更樂意與華人及華社共贏合作。

對於青年民主黨部旗下的亞裔核心小組，陳熠表示，該小組在今年年初創立，目前組內共有150多位35歲以下的亞太裔成員，也希望藉助核心小組，使各個皇后區的亞裔社區都能互通互利，並培養更多年輕一代的華人參政議政，繼而使他們成為社區委員(Community Boards)、學區委員(CEC)、選區領袖(district leader)、州委員(State Committee Members)，壯大亞太裔的政治力量。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州眾議員瑞嘉(Steven Raga)、皇后區民事法院法官林凱倫(Karen Lin)等出席了此次活動。