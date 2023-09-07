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侯友宜將訪美8天 14日抵首站紐約

記者劉梓祁／紐約報導
美東地區僑學界侯友宜後援總會宣布，侯友宜14日將訪紐約。(記者劉梓祁／攝影)
美東地區僑學界侯友宜後援總會宣布，侯友宜14日將訪紐約。(記者劉梓祁／攝影)

為支持2024年中華民國總統大選國民黨候選人侯友宜，中國國民黨駐美東支部早前成立「美東地區僑學界侯友宜後援總會」，以凝聚海外僑胞力量援助競選活動；會方6日宣布，侯友宜將在14日啟程並展開為期八天的訪美行程。

後援會表示，侯友宜將以紐約為訪問首站，並在14日夜間抵達，後將停留一日再前往新州、華府、舊金山等地。根據其初步行程規畫，侯友宜在抵達紐約次日將拜會僑社、僑團，並參加僑宴。

侯友宜競選辦公室表示，希望透過此次行程，與海外友人分享對未來深化台美關係的看法，並期盼繼續推動雙方的實質交流，和展現堅定支持民主制度和捍衛自由價值的決心。

後援會共同幹事孫運悌發言指，侯友宜乘搭的航班當晚將在甘迺迪機場(JFK Airport)降落，並有約20位隨行人員和40位媒體記者陪同，隨後會在次日下午5時拜訪紐約中華公所及參觀曼哈頓華埠，後於6時參加設於華埠的僑宴。

最新民調顯示，侯友宜支持率仍大幅落後於民進黨候選人賴清德，但後援會表示雖危機存在，但相信改變和轉機仍有可能發生，將會透過歡迎和後援儀式，展現同舟共濟的精神和海外僑胞的凝聚力。

後援會副總幹事馬再君說，侯友宜到達華埠當日不僅會有列隊和舞獅隊迎接，其還將前去拜訪孫中山銅像和其舊時生活區域，會方亦會舉行授旗儀式，以傳達堅定擁護所支持候選人的信息。而僑宴將於喜運來大酒樓舉行，地址為披露街(Pell St.)28號。

侯友宜 華埠 國民黨

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