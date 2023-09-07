共和黨27選區候選人赫希 反對建賭場 亞潮萌力挺

皇后區第27選區州眾議員特別選舉開始在即，共和黨候選人赫希日前在法拉盛舉辦籌款晚宴，包括亞潮萌(AWA)等在內的多位華人現身支持。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 第27選區州眾議員特別選舉開始在即，共和黨 候選人赫希(David Hirsch)在紐約州共和黨主席考克斯(Edward Cox)以及州眾議會少數黨領袖、共和黨巴克萊(William Barclay)的主持下，於日前在法拉盛舉辦籌款晚宴，包括亞潮萌(AWA)等在內的多位華人現身支持。

參選皇后區第20選區的共和黨白育青提問赫希對花旗球場建設賭場的看法，赫希直言這不是個好主意，(記者高雲兒／攝影)

赫希是一位正統猶太教牧師，畢業於市大皇后學院(Queens College)，在社區外展及公共政策領域擔任獨立顧問；他表示，自己的政綱在多個熱門議題上和許多亞裔 一致，例如要修改無現金保釋法，並為警局增加經費；其次是在教育上廢除抽籤制，並提高較差學區小學的辦學質量。

同時，他反對社區建無證客庇護所和秋園社區監獄(Kew Gardens Jail)，並倡議整修雷克島監獄(Rikers Island)，「因為那裡遠離居民區，但是這裡(秋園)卻在皇后區市中心」。

皇后區第27選區州眾議員特別選舉開始在即，共和黨候選人赫希日前在法拉盛舉辦籌款晚宴，包括亞潮萌(AWA)等在內的多位華人現身支持。(記者高雲兒／攝影)

參選皇后區第20選區的共和黨候選人白育青提問赫希對花旗球場建設賭場的看法，赫希直言這不是個好主意，因為賭場只會促進稅收，並不會促進周邊社區的經濟發展，同時帶來許多不利因素，「賭場開發者試圖通過政府來推動項目，而如果要附近的社區進行投票，他們沒有信心」。他認為，有更多其他方式促進皇后區經濟，比如威利點(Willets Point)將打造的足球場就是方法之一。

亞潮萌(AWA)主席朱雅婷、成員黃友興以及藏東慧等其他華人現身支持。朱雅婷說，「亞裔社區對州議會通過的法律感到沮喪，這些法律使我們的城市更不安全且更昂貴。我們需要傳達一個信息，情況必須改變。」特別選舉將在12日舉行，到時赫希將對壘民主黨候選人伯格(Sam Berger)。