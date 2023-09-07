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民主黨27選區候選人伯格 支持保留SHSAT 孟昭文站台

記者高雲兒／紐約報導
皇后區第27選區民主黨候選人伯格日前舉辦亞裔社區見面會。(記者高雲兒／攝影)
皇后區第27選區民主黨候選人伯格日前舉辦亞裔社區見面會。(記者高雲兒／攝影)

皇后區第27選區前州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)此前離任，該選區將於9月12日(周二)舉辦特別選舉，民主黨候選人伯格(Sam Berger)在日前舉辦亞裔社區見面會，國會議員孟昭文、前19區市議員候選人裴成進(Christopher Bae)以及皇后區首位民選亞裔女性民事法官林凱倫(Karen Lin)出席表示支持。

第27選區位於皇后區東部，由秋園丘(Kew Gardens Hills)向北貫穿直至大學點以及白石鎮，主要由猶太裔及亞裔組成。民主黨候選人猶太裔伯格今年25歲，剛從法學院畢業，是當地民主黨區領袖珀拉·伯格(Paula Berger)之子，此前在國王郡(Kings County)遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)以及皇后區高等法院刑事事務實習。伯格表示，當下黨派傾向都很極端，「我更傾向於作為一個溫和的民主黨人獲勝，並且專注於解決問題」。

不少華人出席亞裔見面會。(記者高雲兒／攝影)
不少華人出席亞裔見面會。(記者高雲兒／攝影)

他表示，自己上任後，首先將關注安全議題，獲得市警察工會(Police Benevolent Association)背書的他表示，會和警察合作打擊犯罪，並給警察提供足夠資金；在教育議題上，已經有兩個女兒的伯格說，他和亞裔在該議題上有不少共識，他支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)以及資優班(G&T Program)項目；此外，他將倡導制定有利於中低階層紐約人的政策，反對高稅收，並盡力給人們提供高薪工作，以維持家庭生計。

孟昭文則讚嘆伯格樂意傾聽華人聲音，社區人士陳熠積極呼籲大家投票。(記者高雲兒／攝...
孟昭文則讚嘆伯格樂意傾聽華人聲音，社區人士陳熠積極呼籲大家投票。(記者高雲兒／攝影)

若伯格當選，他將成為最年輕的州眾議員。他說，「我認為像我一樣的年輕一代，更願意與其他人交談，去理解其他文化和社區，我們需要共同努力，制定強有力的立法來帶來積極的變化」，他承認自己作為年輕人缺乏經驗，「有經驗是一個指標，但工作時間長不一定意味著擅長」。

孟昭文則稱讚伯格樂意傾聽華人聲音，針對華人進行宣傳；社區人士陳熠積極呼籲民眾投票，因為他預測當天投票的人數應該不會太多。

亞裔 皇后區 民主黨

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