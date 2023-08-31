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依教育立場…PLACE NYC背書名單 華裔僅黃敏儀

記者張心／紐約報導
教育倡導組織「PLACE NYC」公布紐約市市議員選舉背書名單，黃敏儀為唯一華裔。(PLACE NYC提供)
教育倡導組織「PLACE NYC」公布紐約市市議員選舉背書名單，黃敏儀為唯一華裔。(PLACE NYC提供)

2023年紐約市議員普選將於11月7日(周二)舉行，教育倡導組織「PLACE NYC」30日公布此次選舉背書名單，就候選人的教育立場進行選擇投票，法拉盛市議員黃敏儀成為其中唯一獲選的華裔。

PLACE NYC共同主席劉明倫(Lucas Liu)表示，該組織之所以積極參與市議員競選背書，是因為紐約市公校教育政策始終朝著錯誤方向發展，教育政策上不斷降低教學標準和教育目標，導致學生們成績大幅下降，愈來愈多學生和家長因此失望、離開紐約市公校系統。「我們需要有毅力的市議員挺身而出，優先考慮學生們的教育質量，整頓我們的公校，改進教育課程，使孩子們能夠為未來的高等教育打下堅實基礎。」

獲得PLACE NYC背書的市議員候選人共有八位，分別是曼哈頓第四選區共和黨候選人羅賓遜(Brian Robinson)、第六選區共和黨候選人斯塔西奧(Diane Di Stasio)、皇后區第20選區民主黨候選人黃敏儀、第24選區民主黨候選人傑納羅(James Gennaro)、第30選區民主黨候選人霍登(Robert Holden)、布碌崙(布魯克林)第43選區保守黨候選人維樂培(Vito LaBella)、第47選區共和黨候選人李凱健(Ari Kagan)、第48選區共和黨候選人韋娜芙(Inna Vernikov)。

PLACE NYC財務秘書Craig Slutzkin指出，紐約市公校家長授權該組織對候選人教育立場進行深度調研，依靠此背書名單作為投票重要參考資料，「我們認真履行這一職責，選出最符合立場的候選人。」

今年市議員選舉提前投票日為10月28日(周六)至11月5日(周日)，選舉日為11月7日(周二)。

教育 紐約市 公校

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