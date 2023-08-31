拒絕無證客 國會議員籲史泰登島脫離紐約市

國會議員瑪麗奧呼籲史島脫離紐約市。(本報檔案照)

史泰登島 部分居民近日在抗議市府設置庇護所安置無證客的過程中與警方發生衝突，造成多人被捕。對此，選區包含史泰登島的共和黨 籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)呼籲，如果市府無法處理好當前的危機，乾脆讓史島脫離紐約市 。

瑪麗奧在30日接受訪問時說，市議會和州議會需要放手，史島希望能得到機會自治。對於進入紐約的無證客，她說「我相信有很多人都是好人，但現實情況是，他們沒有通過適當的程序入境。」

這不是瑪麗奧第一次提出「史島獨立」的主張。在近期的一次抗議活動中，她對紐約的民主黨人說，「我們沒有投票支持你們的政策，我們不應受制於你們的政策。」還對市長亞當斯(Eric Adams)喊話，「如果你做不好你的工作，那就讓史泰登島脫離紐約市吧。」

瑪麗奧辦公室表示，她並非「史島獨立」的受創者，推動史泰登島脫離紐約市的運動已經持續了幾十年。市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)也表示支持這項倡議。他說，史島的規模與邁阿密和亞特蘭大相當，稅收基數還更大，但選出的三名議員和一名區長除了禮節性地提出一些要求外，在治理方面幾乎沒有發言權。博萊利在任期間，曾兩次提出議案要求史島獨立設市，但都無果。

史泰登島在地理上遠離紐約市其他四區，居民結構也與紐約市中心區迥異，長期以來都有脫離紐約市的呼聲。在1990年的一項調查中，多數史島居民投票贊同脫離紐約市，但該投票並無法律效力。此後，史島的共和黨人也曾多次試圖推動脫離，但都無果。

據統計，從去年春季至今，已有超過10萬名庇護客進入紐約市，其中過半需要接受安置，令紐約的財政和公共服務資源都面臨短缺，其中史泰登島的民意反彈最為強烈。史島共和黨籍州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)30日也聯合另外五名共和黨議員致信已休會的州議會，要求召開特別會議以商討危機應對措施。