初選對手變戰友 伍溢文挺莊文怡

教育維權人士伍溢文支持莊文怡參選市議員。(莊文怡競選團隊提供)

第43區市議員民主黨 候選人莊文怡30日宣布，已獲得前第20學區委員會委員伍溢文背書，後者曾是莊文怡在市議員民主黨初選中的挑戰者之一。

「多年來，莊文怡和我一直共同努力，確保紐約市 所有學生都能獲得教育 機會。從努力保留特殊高中入學考試(SHSAT)考試到擴大資優班，莊文怡一直是家長和孩子教育權益的維護者，也是他們的盟友」，伍溢文說，「由於事關重大，我們在今年11月的市議員普選中必須團結在民主黨候選人周圍，共同努力確保她能獲勝」。

莊文怡說，作為兩個公校學生的母親，她深知好學校的重要性，這些學校為紐約的孩子們提供了成長、壯大和成功的機會，「我期待著繼續與伍溢文合作，征求他的意見和建議，使南布魯崙(布魯克林)的中小學成為全市最好的的學校」。

此前，莊文怡已獲得眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、公民聯盟(Citizens Union)、紐約市新多數黨(New Majority NYC)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)、新葉民主黨俱樂部(New Leaf Democratic Club)以及許多社區領袖的背書。

第43選區亞裔占54%，包括巴斯海灘(Bath Beach)、班森賀、波羅園(Borough Park)、戴克高地(Dyker Heights)、格雷夫森德(Gravesend)和日落公園等社區；莊文怡將在11月的普選中面對共和黨候選人譚瑩瑩和保守黨候選人維樂培(Vito LaBella)。