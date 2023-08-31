非公民投票法案 共和黨促撤銷

聯邦眾議員瑪麗奧、市議員李凱健30日在布碌崙召開記者會，要求市府撤回針對非公民投票法案的上訴。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市 議會2021年通過法案，允許符合條件的紐約市非公民在市級民代選舉中投票 ，遭史泰登島州高等法院以違反紐約州憲法為由叫停，但市府和維權組織已進一步上訴；聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、市議員李凱健(Ari Kagan)30日在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉召開記者會，要求市府不要再浪費納稅人的錢在違憲的政策上，立即撤訴。

李凱健表示，紐約州最高法院的裁決表明該法案與州憲法不符，他展示自己的美國護照，表示30多年前以難民身分來到美國，在經歷了四年就個月的等待以及無數輪的面試後，才成為一名美國公民，「這是榮耀和特權的象徵，不能理所當然地就給別人。」

他強調，這條法案若生效，將允許在紐約市居住滿30天的非公民在市級選舉中投票，決定市長、市議員等人選，但過去像前市長白思豪、彭博等人後繼都參選過美國總統，因此每一張選票的意義都很重大、不能隨意輕視；李凱健也針對贊助支持這條法案的市議員紀思庭(Justin Brannan)發聲譴責，「他這麼做完全是出於政治動機。」

瑪麗奧則說，目前已有超過10萬名無證移民來到紐約；若法案生效，這些無證客又獲得了工作許可證，那他們或許就能在今年11月普選中投票，某些政客就能從中獲利，提高得票率。

當日參加集會的香港移民譚女士說，一開始很喜歡美國，但愈來愈多不合理的政策出現，令合法的移民和公民感到不公平；過去老一輩移民那麼拼命工作，在職場上被剝削也不敢吭聲，為了拿身分等了好多年，憑什麼現在非法移民 待30天就能獲得這麼多權益，令人不服。