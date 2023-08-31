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孟昭文 為13位候選人背書

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文宣布背書13位候選人。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文宣布背書13位候選人。(孟昭文辦公室提供)

國會議員孟昭文30日宣布，針對今年11月普選以及9月12日的皇后區第27選區州眾議會特殊選舉，背書包括市議員黃敏儀、法官林凱倫(Karen Lin)等在內的13位候選人。

此次孟昭文共背書三位市議員候選人，分別為代表法拉盛的第20選區現任市議員黃敏儀、代表新鮮草原等東皇后區的第23選區現任韓裔市議員李琳達(Linda Lee)、以及代表白石、大學點等第19選區民主黨候選人艾維樂(Tony Avella)，他將二度挑戰現任共和黨市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。

孟昭文還背書了代表長島地區的四位候選人，其中包括兩名華裔，四人分別為納蘇郡(Nassau County)郡議員(County Legislator)候選人顏偉華、北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員候選人劉巧怡(Christine Liu)、北罕普斯狄鎮鎮長(Supervisor)候選人凱門(Jon Kaiman)、以及薩福克郡(Suffolk County)郡長(County Executive)候選人卡隆(Dave Calone)。

在此次皇后區第27選區州眾議會特殊選舉，孟昭文則背書同黨派的伯格(Sam Berger)，繼該選區前州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)離任，他將與共和黨候選人赫希(David Hirsch)參與9月12日的特殊選舉以角逐該席位。

此外，孟昭文還背書了五位皇后區州高等法院法官候選人，其中包括現任皇后區民事法官的林凱倫，另四人分別為強爾森(Cassandra Johnson)、凱力(Peter J. Kelly)、頓恩(Hon. Scott Dunn)、以及高爾甘(Jessica Earle-Gargan)。

孟昭文表示，對於宣布支持這些出色的候選人深感興奮，期待他們能為社區及周邊地區服務工作，她也鼓勵選民踴躍投票，支持他們的競選。

孟昭文 皇后區 共和黨

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