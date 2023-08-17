無證移民危機 州府批市府處理不當

紐約州府指責市府在無證客問題上，拒絕州府援助並行動遲緩，讓霍楚(右)和亞當斯(左)生出嫌隙。(市長辦公室提供)

一向以團結示人的州府和市府最近因無證客 危機生出嫌隙，在一封州府律師回復法庭的信中，指責市府拒絕州府援助且行動遲緩；不過，州長霍楚(Kathy Hochul)16日回應稱，這些指責並非針對亞當斯 (Eric Adams)，州府和市府仍將緊密合作；亞當斯則表示，全市已經為超過10萬1200名庇護 客提供援助，共花費17億3000萬元。

本月初，因大量無證客露宿街頭，法律援助協會(Legal Aid Society)請求曼哈頓高等法院介入，強制市府為無證客提供住所；主理此案的法官則要求市府做出回應，市府在上周致信法庭，提出州府應負起聯邦政府不願承擔的責任，為無證客提供更多資源。

代表霍楚的律師蓋伊(Faith E. Gay)15日回信指責市府，稱市府在過去一年中，未選擇接受州府提供的多次援助，包括可以容納超過3000名無證客的十幾個州府空地。此外，市府還行動遲緩，亞當斯沒能在2022年6月，就為單身成年男性建立庇護帳篷，直到過了幾個月情況不可收拾了才行動。

信中還表示，市府沒有優先考慮幫助無證客填寫工作許可申請文件，導致上萬人現在無法工作，「市府沒能及時請求法規變更，沒能及時與州府分享必要信息，沒能及時實施計畫，也沒能在採取行動前爭取州府建議，「市府可以且應該採取更多積極、合作的方式與州政府合作。」

這封12頁的長信是州府對市府的首次回應，打破了霍楚和亞當斯兩人在任大部分時間內的和諧；不過，霍楚16日在接受NY1採訪時表示，這並不是針對亞當斯個人，「我們合作打擊犯罪、增加住房，我們的關係仍然穩固；我的意思是，州府隨時準備提供幫助，找到能夠安置更多無證客的地點，這是我們正在做的；當然，市府並未接受州府的一些提議，這也是事實。但我們會繼續合作應對這一危機，這是全國性的危機，我們也需要援助。」

亞當斯則在16日下午發表最新聲明，直指紐約市已經自2022年4月以來，收留了10萬1200名庇護客，共花費17億3000萬元。市府已經為安置難民使出渾身解數，再次要求聯邦和州府提供經濟援助和庇護場所。市府發言人則表示，目前正在評估州府的複信，並對州府的撥款表示感謝，「州府表示希望主動深度介入處理危機，讓我們感到鼓舞。」