我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個秘密

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

無證移民危機 州府批市府處理不當

記者張心／紐約報導
紐約州府指責市府在無證客問題上，拒絕州府援助並行動遲緩，讓霍楚(右)和亞當斯(左)生出嫌隙。(市長辦公室提供)
紐約州府指責市府在無證客問題上，拒絕州府援助並行動遲緩，讓霍楚(右)和亞當斯(左)生出嫌隙。(市長辦公室提供)

一向以團結示人的州府和市府最近因無證客危機生出嫌隙，在一封州府律師回復法庭的信中，指責市府拒絕州府援助且行動遲緩；不過，州長霍楚(Kathy Hochul)16日回應稱，這些指責並非針對亞當斯(Eric Adams)，州府和市府仍將緊密合作；亞當斯則表示，全市已經為超過10萬1200名庇護客提供援助，共花費17億3000萬元。

本月初，因大量無證客露宿街頭，法律援助協會(Legal Aid Society)請求曼哈頓高等法院介入，強制市府為無證客提供住所；主理此案的法官則要求市府做出回應，市府在上周致信法庭，提出州府應負起聯邦政府不願承擔的責任，為無證客提供更多資源。

代表霍楚的律師蓋伊(Faith E. Gay)15日回信指責市府，稱市府在過去一年中，未選擇接受州府提供的多次援助，包括可以容納超過3000名無證客的十幾個州府空地。此外，市府還行動遲緩，亞當斯沒能在2022年6月，就為單身成年男性建立庇護帳篷，直到過了幾個月情況不可收拾了才行動。

信中還表示，市府沒有優先考慮幫助無證客填寫工作許可申請文件，導致上萬人現在無法工作，「市府沒能及時請求法規變更，沒能及時與州府分享必要信息，沒能及時實施計畫，也沒能在採取行動前爭取州府建議，「市府可以且應該採取更多積極、合作的方式與州政府合作。」

這封12頁的長信是州府對市府的首次回應，打破了霍楚和亞當斯兩人在任大部分時間內的和諧；不過，霍楚16日在接受NY1採訪時表示，這並不是針對亞當斯個人，「我們合作打擊犯罪、增加住房，我們的關係仍然穩固；我的意思是，州府隨時準備提供幫助，找到能夠安置更多無證客的地點，這是我們正在做的；當然，市府並未接受州府的一些提議，這也是事實。但我們會繼續合作應對這一危機，這是全國性的危機，我們也需要援助。」

亞當斯則在16日下午發表最新聲明，直指紐約市已經自2022年4月以來，收留了10萬1200名庇護客，共花費17億3000萬元。市府已經為安置難民使出渾身解數，再次要求聯邦和州府提供經濟援助和庇護場所。市府發言人則表示，目前正在評估州府的複信，並對州府的撥款表示感謝，「州府表示希望主動深度介入處理危機，讓我們感到鼓舞。」

無證客 亞當斯 庇護

上一則

房東支付租屋仲介費提案 市議會多數支持

下一則

小心被側錄 糧食券盜刷頻傳 警：插卡前拉一下讀卡機

延伸閱讀

紐約州府回信批評亞當斯 無證客危機處理不當

紐約州府回信批評亞當斯 無證客危機處理不當
「綠色共乘」紐約市2030年 共享車換零排放車

「綠色共乘」紐約市2030年 共享車換零排放車
第37次 市長喊話拜登 解無證客危機

第37次 市長喊話拜登 解無證客危機
第37次 紐約市長喊話拜登解決無證移民危機

第37次 紐約市長喊話拜登解決無證移民危機

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

2023-08-12 07:27
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42
法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，受害者稱再也不想生病就醫。（取自doximity網站）

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

2023-08-10 06:57

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下