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德蔻登參選 拚成首位跨性別州議員

記者鄭怡嫣／紐約報導
跨性別者德蔻登近日宣布參選皇后區第37選區州眾議員。(取自德蔻登競選網站)
跨性別者德蔻登近日宣布參選皇后區第37選區州眾議員。(取自德蔻登競選網站)

24歲的跨性別者德蔻登(Émilia Decaudin)，近日宣布參選皇后區第37選區州眾議員，如果當選將成為首位跨性別的紐約州議員。該選區的現任議員為阿迪拉(Juan Ardila)，此前因被兩名女性指控而陷入性侵醜聞，尚未確認將尋求連任。

皇后區第37州眾議會選區包括長島市、馬斯佩(Maspeth)、瑞吉屋(Ridgewood)以及陽邊(Sunnyside)，近年來亞裔人口顯著增長，約占二成，居住在長島市的24歲跨性別者德蔻登則在近日宣布參選，尋求讓紐約變得更加宜居和包容。

2019年出櫃的德蔻登在威徹斯特郡(Westchester County)長大，父母是法國移民，她是民主黨的選區領袖(district leader)，政綱包括在全州建造更多平價屋及公共住房，並試圖降低生活成本，如當選將成為紐約首位跨性別州議員。

對於居民們密切關注將在明年上路、要求中大型建築符合溫室氣體排放限制的第97號地方法(Local Law 97)，德蔻登則表示，支持由州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)提出且已在州參眾兩會通過的幾項提案，以為全市中產階級合作公寓(co-op)及共有公寓(condo)業主提供更全面的地稅減免措施，並在第97號地方實施後，為合作公寓提供相關財務救濟。

該選區的現任議員為阿迪拉，由於深陷性侵醜聞，目前尚不清楚他是否將尋求連任。阿迪拉被指控在2015年11月的派對，趁一名女性酒醉時在沙發上對她進行不當觸摸，並在同一晚在衛生間強迫另一名女性。他最初道歉並承認了他的所作所為，而後則否認了這些指控。

阿迪拉目前在黨內已被包括州長霍楚(Kathy Hochul)、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)等幾十名議員拒絕，要求他辭職，皇后區第二社區委員會也投票通過了一項決議，指不信任他有能力再代表他的選民。

跨性別 長島市 皇后區

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