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不滿法院判決 陳錦良將以第3黨參與普選

記者鄭怡嫣／紐約報導
陳錦良與選民抗議。(記者鄭怡嫣／攝影)
陳錦良與選民抗議。(記者鄭怡嫣／攝影)

繼不在籍投票訴案遭皇后區高等法院駁回，陳錦良宣布將以法拉盛「良好法拉盛」(Better Flushing)第三黨，參加11月7日的普選，8日他也與選民們一同在法拉盛圖書館前抗議，堅稱此前初選有失公正，數百張不在籍投票(Absentee Ballot)遭冒填，將繼續維權。

紐約市皇后區第20選區市議員初選過後，落敗的陳錦良向區高等法院提告白育青及市選舉委員會(BOE)，法官最終在4日，以陳錦良無法提供充足證據為由，駁回訴訟；陳錦良及支持者8日手舉「選民權利被踐踏」、「缺席投票造假」等標牌，在法拉盛繼續抗議。

與會的居民蔡秀春與丈夫，當日持「選舉舞弊」、「這簽名不是我的」以及被偽造了簽名的一張不在籍投票，他們表示，初選當日去投票站投票，本打算投給陳錦良，卻被告知已登記不在籍投票，後聯絡市選舉委員會，也被核實不在籍投票已經填寫。

他們說，陳錦良提告後，通過法院拿到了自己的不在籍投票，以往自己投票均用英文名簽字，這上面卻是有人冒簽的中文名，選民不能行使投票權十分不公平，應該徹查，二人均已投票十多年，頭一次發生這樣的事。

被問到白育青是否有上門拜票，他們表示，他派了其他人，叫他們去投票，但當時並無簽字或是給予個人信息。

陳錦良的代表律師傅德納(Aaron Foldenauer)表示，證據在於陳錦良得到了提前投票及初選日投票的295票，白育青168票，但不在籍投票時，白育青卻有649票，而陳錦良僅329票，此外不在籍投票比率也高呼異常，占三分之二，而即使在2021年疫情期間選舉，全市不在籍投票比率也才占一成左右，將繼續抗爭。

白育青對本報記者回應，根據判決書及法官卡洛拉斯(Robert Caloras)，經徹查，陳錦良無法提名選民欺詐的事件數量、以及被盜用身分的選民姓名，「缺乏事實基礎」，且38份誓詞為在己方提出動議後提交，無法充分展示欺詐情況，也無法其他的補充證據，美國是自由民主法治國家，尊重法官的判決。

蔡秀春與丈夫抗議表示自己的不在籍投票被冒填。(記者鄭怡嫣／攝影)
蔡秀春與丈夫抗議表示自己的不在籍投票被冒填。(記者鄭怡嫣／攝影)

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