醫生首次參政 王紹權參選州眾議員

王紹權宣布參選州眾議員。(記者劉梓祁／攝影)

紐約百人精英協會(NY Elite 100 Club)創辦人王紹權(Philip Wang)醫學 博士，22日在皇后區法拉盛 宣布，將參加新一屆州眾議員選舉，首次嘗試走出醫學領域涉獵政壇，希望改變華人社區日漸惡化的生活質量。

共和黨人王紹權為在法拉盛行醫的脊椎神經科醫生，已執業20餘年，同時也是紐約台灣商會副會長，此前未有參加選舉或參與政治紀錄。王紹權說，因診所運營和家庭生活均十分穩定，此前從未考慮從政，但在過去兩年目睹華人社區生活質量迅速惡化後，決定參選以嘗試解決法拉盛在近年來遇到的各種問題。

王紹權表示，競選理念將以尊重傳統觀念為基礎，並認可所有移民家庭 的勞動和付出。他說，當前執政者的舉措使民眾勞動得不到應有回報，如工薪階層、小商業者等，因現行保釋制度導致偷搶事件屢禁不止，不僅得不到警方重視，還導致市民失去對執法者的信任，從而引發以亂代治的惡性循環。

他說，法律制定者應明晰何種群體的利益該被保護，並確保執政惠及社區，因此需要「接地氣」的議員，調整當下的不正風氣，讓誠信經營、按時賦稅和照規辦事的居民得到應有回饋。

談及生活環境，王紹權表示，如今法拉盛被人認為「比大陸三線城市還髒」，雖可看作是交通和商業繁榮帶來的後果，但也證明了合理及有效配套措施的缺位，應讓了解社區的人士制定法規，幫助發現華人移民的共同問題、為民眾發聲。

根據介紹，王紹權14歲時移民來美，並在康州完成醫學院課程，隨後於2001年在法拉盛開設診所，專注骨科、痛症和復健等領域，並行醫至今。他說，已做好準備離開安定的職業，為群眾利益努力。