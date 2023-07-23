白育青贏得初選 將參與第20選區市議員普選

白育青(前排中)宣布贏得初選並投入普選準備工作。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市級初選已結束，參選皇后區第20選區的共和黨 白育青，22日在法拉盛宣布贏得初選，表示票數已經過官方核實，將代表共和黨參加將於11月舉辦的普選，並全身心投入準備工作。

根據市選舉委員會(Board of Elections)18日公布的最終點票結果，白育青獲得占總投票 數56%，以819票成功勝選，將在普選中代表共和黨，與現任民主黨市議員黃敏儀，共同角逐第20選區市議員一職。然而，日前該選區有選民指，投票資格在未經授權下被登記為不在籍選票(Absentee Ballot)，且投向白育青。

白育青在22日的記者會上，宣布獲得初選勝利，並表示將不予理會此投票爭議，以集中精力準備普選。白育青說，缺席投票歷來都是各層級選舉中所存在問題，但並無法阻止媒體和競選對手缺乏根據的指控、說法或是法律手段，且官方票數核實未發現爭議，因此將「向前看」，並不再對此做出回應。

對於贏得初選，白育青感謝選民及支持者，將繼續以「團結、和平、非暴力」為宗旨進行普選準備工作，並堅持以幫助區內治安、教育和小商業為主的競選大綱，爭取為共和黨贏得席位。兩年前，市議會共有兩共和黨席位，現今有六席；黨內預測，今年普選後，共和黨席位將繼續增至12席。

白育青強調，普選將可跨黨派投票，希望認可自己的民主黨選民勿被流言誤導，積極支持「最接地氣」人選，改變法拉盛日益惡化的治安和營商環境。他亦表示，由於紐約為民主黨多數地區，導致部分民眾錯誤認識共和黨理念及政綱，但後者並非反對一切移民，自己也十分支持第一代移民或非法移民 。

1980年代初跟隨父母從台灣移民美國的白育青說，對普選抱有信心，因已是二次參選，將比當初更加清楚努力的方向和需要完成的事務，和少幾分緊張及壓力。