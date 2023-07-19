市警情報與反恐局 韋納接任副局長

韋納(中)為首位市警情報與反恐局女性副局長。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)18日與新上任市警總局局長卡班(Edward Caban)於曼哈頓下城宣布新任命，空缺一年的市警情報與反恐局(Intelligence and Counterterrorism Bureaus)副局長，由前情報局助理局長韋納(Rebecca Weiner)擔任，也是史上首位女性擔任該職，負責防止及對未來的恐怖襲擊作應對計畫。

該職位由韋納接替已在去年7月退休 的前副局長米勒(John Miller)，職責包括監視五個行政區內潛在恐怖行動，和收集相關情報以「制定複雜而有效的戰略」，並與聯邦反恐機構合作。

在米勒退休後，該職位一直空缺至今，亞當斯表示該職位「至關重要」，需要花費時間尋找正確人選，期間雖然有經驗豐富者履行職責，但如今由在市警系統工作多年的韋納領導隊伍，相信將可為該單位帶來更多助益。

據了解，韋納是市警情報與反恐局史上首位女性副局長，亦是「理解這項工作的內部人士」，因她在市警已工作17年，除曾擔任助理局長外，還曾任國家情報總監辦公室下情報委員會首位地方執法代表，專注於跨國犯罪和恐怖主義問題。此外，韋納還曾作為情報局分析部法律顧問，為中東和北非情報收集與分析的團隊負責人。

韋納個人簡歷顯示，她於1999年畢業於哈佛大學，獲得歷史和文學學士學位，其後於2005年畢業於哈佛法學院，獲得法學博士學位；在2006年加入市警前，她為哈佛甘迺迪政府學院國際安全研究員和經濟合作與發展組織生物技術顧問，以及外交關係協會科技研究助理。

據了解，韋納祖父是納粹入侵波蘭前最後一批逃離民眾之一，隨後移民美國並在「曼哈頓計畫」中擔任數學家。韋納說，祖父的經歷是選擇此職業的關鍵因素，雖然其曾參與可能造成破壞的核武器計畫，但也讓自己認識到利用情報和技術來預防戰爭、犯罪和暴行的重要性。她表示，將帶領部門利用前沿技術與傳統執法手段相結合的方式，來保護紐約市民。

卡班表示，該職位是警局中最重要的職位之一，而韋納是經驗豐富和才華出眾的資深警員及情報專家，幫助打造「全球最佳的情報分析計畫」，並緊密關注新興威脅，如國內恐怖主義、網絡安全和虛假信息，對市內安全的奉獻無可置疑。