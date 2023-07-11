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金兌錫競選連任 獲亞裔團體支持

【紐約訊】
州眾議會老齡化委員會主席金兌錫與亞裔社區支持團體，日前啟動2024年度連任競選。(金兌錫提供)
州眾議會老齡化委員會主席金兌錫與亞裔社區支持團體，日前啟動2024年度連任競選。(金兌錫提供)

州眾議會老齡化委員會主席金兌錫與其高級顧問楊愛倫 (Ellen Young)、顧問羅嫚(Kelly Luo)與亞裔社區支持團體，日前在皇后區法拉盛舉辦活動，啟動2024年度連任競選。

金兌錫在活動中表示，他作為州立法機構委員會主席的工作，為擴大本州老年人住家服務(EISEP)，在新財年預算中爭取930萬元撥款，這項關鍵的投資預算將為家政、個人護理、暫托和事務管理等非醫療家庭服務消解掉長達數年的等待時間，並同時為紐約州節省了1000萬元的醫療保險支出。

金兌錫同時向他的支持者闡釋了關於修復紐約州長期護理系統弊端的政策提案，其中一項提案是最大限度地提高紐約州的行政能力，直接向患者部署醫療服務，而不是讓家庭護理供應商或保險機構分配護理工作。

在公共安全問題上，金兌錫表示，很多社團對公共安全擔憂，他明確向支持者表示，自己十分支持最近各界為增加心理疾病床位，以及擴大精神健康服務提供者和急救人員的隊伍所做的努力。

金兌錫表示，「我們的社區需要的是一位站在工人階級家庭一邊、不害怕為他們挺身而出的鬥士；而不是那些服務於特殊利益集團或大房地產商的說客、傀儡。我們中有太多數人覺得只能靠自己保護自己，但只要我還在這裡作為您的議員，只要我還在撫養我的三個年幼的女兒，我就會向您們保證，法拉盛會有我作為您的代表在市政廳、州政府和國會為人民發聲。我們應該享有公共安全、就業、教育和醫療的權利，這就是為什麼我要向我的選民表明，我是值得您信賴的選擇，我們需要為我們的社區帶來切身利益的領導人。」

北美亞裔共創會主席黃晟表示：「作為北美亞裔共創會主席，我和我們的協會領導人、會員於今天會見了金議員，討論了許多社區重點關注的問題，我們堅定支持他的連任競選。 他一直是40選區的強有力的領導者，我們需要像他這樣的優秀代表來繼續為我們的社區做出貢獻。」

亞裔 紐約州 醫療保險

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