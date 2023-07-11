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江伊敏訪世報 對普選有信心

記者高雲兒／紐約報導
江伊敏(左)拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智交流(右)。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏(左)拜訪世界日報紐約社，與社長張宗智交流(右)。(記者高雲兒／攝影)

成功贏得皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官民主黨初選的的華裔江伊敏(Evelyn Gong)10日訪問世界日報，她感謝眾多投票者的支持，並表示會爭取共和黨在內的更多支持；對於11月的普選，她表示很有信心。

在6月27日的民主黨初選中，江伊敏成功擊敗了競爭對手，以7063的高票贏得民主黨提名，相比之下其他競爭對手只有2000多票。江伊敏表示，她對此結果感到欣慰，「因為我們為此付出了大量努力，一直在努力爭取盡可能多的選民支持，我堅信自己是這個職位的最佳候選人，因此將繼續努力吸引更多選民。」。

她表示，11月的普選意味著不分政黨投票，因此將持續致力於吸引包括華裔在內的亞裔選民，或者其他少數選民。對於11月和白人男律師William Shanahan的競爭，她表示，自己的種族多樣性和對社區的了解，將讓她比對手更具優勢。

當下，她已經得到多個執法部門的背書，包括警探工會(Detectives Endowment Association)、警官工會(Captains Endowment Association)、巡官工會(Lieutenant Benevolent Association)和警佐工會(Sergeants Benevolent Association)，「我非常尊重執法部門，公共安全對華人社區來說是一個非常重要的問題」。

不過，江伊敏沒有得到來自紐約市律師協會(New York City Bar Association)的背書，但她表示，這是一個私人機構，也並不清楚他們模糊的選人標準。因此她更願意專注自身，「突出我的資格和我的背景，這樣選民就會了解情況，並為社區做出正確的決定」。

江伊敏(左)10日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏(左)10日拜訪世界日報，與社長張宗智(右)與談。(記者高雲兒／攝影)

民主黨 投票 華裔

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