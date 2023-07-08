「社區選擇我」譚瑩瑩籲維樂培退選

譚瑩瑩(紅衣者)7日召開記者會，指責對手維樂培不接受敗選結果。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)第43市議員選區初選勝負已定，在共和黨 參選人之間的較量卻持續上演中；獲勝的華裔譚瑩瑩7日召開記者會，指責對手維樂培(Vito Labella)不接受結果，不斷找各種理由否決她的努力，並叫她退出競選，「無視多數共和黨選民將票投選給我的決定。」

7日記者會中，譚瑩瑩指在初選後，維樂培推特上發表的貼文對她不善，說她花了14萬元的競選基金，只換來多33張的票，這份勝利毫無意義，而本身是憑藉社區著實的支持；維樂培此前曾說：「如果譚瑩瑩真的在乎增加一名共和黨議員，她應退選並將位置讓給我。」

譚瑩瑩說，根據過往經驗，政黨在初選後應團結起來，確保11月普選的成功，但維樂培卻宣布以保守黨參選，助長黨內的分裂、令共和黨更難打敗激進派；令她疑惑的是，這個決定究竟是他個人的野心、或背地裡與州眾議員寇頓(Willian Colton)達成協議，故意攪局，令她的選情不利。

「我覺得維樂培有救世主情結，不僅不適合代表亞裔 集中選區，更不適合任何選區」，譚瑩瑩7日說，成功在選區內籌得更多的錢，說明她獲得更多支持，但對手至今還在找藉口，無視多數共和黨選民，選她代表黨參加11月普選的事實，「難道他真的覺得亞裔共和黨女性就無法勝選嗎？」

譚瑩瑩7日喊話，希望維樂培可以退選，成為她競選的助力，但若他堅持己見，她也只能尊重；無論未來再遇到怎樣的挑戰，她表示將會堅定地持續參與競選，實現一向所堅持的政見，呼籲擁有相同價值觀的民眾繼續信任和支持她。

譚瑩瑩先前因未居住在選區內一事，在競選中屢遭攻擊，對此她說初選很多參選人都未住在選區內，法律也沒規定市議會參選人一定要住在選區內；她強調，自己在布碌崙南區服務已超過七年，在未結婚搬到皇后區之前，一直都和親戚居住在班森賀，對這個社區相當熟悉。

針對譚瑩瑩要求維樂培退選，他對此簡短回應：「沒有人能強迫誰做什麼事」。