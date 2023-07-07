莊文怡派發蔬果 老人中心謝票

華康會6日派發蔬果，莊文怡也到場幫忙。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會6日在班森賀中心舉行派發蔬果活動，剛贏得市議會第43選區民主黨 初選的莊文怡(Susan Zhuang)也出席，向長者謝票並幫忙派發蔬果；她表示，當日縱使炎熱的天氣，仍有許多老人家前來領取蔬果，希望當選後將改善糧食問題、供給，「將福利 帶給每一個人」。

當日活動上，民眾完成登記後，排隊等待領取土豆、洋蔥、菜花、甜薯、蘿蔔等有機蔬果，除莊文怡外，華康會會長陳麗娜、十多名義工也都在現場幫忙。

莊文怡向長者謝票表示，此次得票率將近60%，感謝民眾的支持才有這麼大的贏面，更是感激所有從競選之初就為她四處奔波的義工們；不過現在還尚未取得最終勝利，她透露在休息一、兩周後，將重新備戰11月的普選，屆時希望再獲大家的支持。

她說，接下來的競選策略依舊是以頻繁和選民接觸為主，但不同於初選時注重在民主黨選民，這次將不分黨籍，努力傳達個人政見；她當日作為義工派發蔬果，看見許多老人家頂著炎熱天氣也要排隊領取食物，說明對糧食需求高，她承諾當選後將積極改善糧食問題，將資源、福利帶給社區每一個人。

談及自身的競選優勢，她表示在社區活躍已久，自2014年起就是州眾議員寇頓(William Colton)辦公室的幕僚長；儘管曾有一段時間搬到外州，但與紐約市的連繫並未中斷，郵件還是寄送到這裡來，且也常回來紐約，對當地情況十分清楚。