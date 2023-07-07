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維樂培將以保守黨身分 11月再戰譚瑩瑩

記者胡聲橋／紐約報導
第43市議員選區保守黨候選人維樂培。(取自維樂培)
第43市議員選區保守黨候選人維樂培。(取自維樂培)

根據紐約市選舉局(BOE)發布的布碌崙(布魯克林)第43選區市議員共和黨初選結果，譚瑩瑩以422票對389票，戰勝對手維樂培(Vito Labella)。譚瑩瑩表示很榮幸能代表第43選區和布碌崙共和黨的未來。維樂培則在6日發表聲明，表示初選投票結果並不能顯示他在43選區獲得的廣泛支持，將以保守黨身分參加11月的普選。

維樂培在聲明中說，他以33票之差敗選，雖然覺得失望，但不認為這體現了選區的廣泛民意；他表示，僅有不到10%的共和黨註冊選民，在初選中投票，他還說，他的對手在競選活動中花的錢，每一票達300元，而他每一票只花了10元。

不過面對初選最終結果，維樂培說，他將代表保守黨參加11月的普選，「在剩下的三名候選人中，我相信自己仍然是最適合的候選人」；曾經擔任警察，也當過學委的維樂培表示，他既有這兩方面的工作經歷，也有對這兩個系統的機構認知，而這正是其他競爭對手所欠缺的。

維樂培表示，他致力於服務社區，關注第43選區居民最關切的問題，在競選期間也到選區內各個不同社區，了解選民的關切，放眼11月的普選，他將著重以公共安全、教育和政府問責制等政綱，促進選區內的福祉和進步。

而贏得此次共和黨初選的譚瑩瑩，早在6月28日初選隔天，就在推特上發表了勝選推文，她寫道：「很榮幸代表第43選區和布碌崙共和黨的未來」。表示將共同把公共安全、教育、生活質量作為政見中的優先事項。對於維樂培6日將以保守黨身分參加11月普選，截至截稿前無法取得譚瑩瑩回覆。

該選區民主黨初選由莊文怡拿下，她將在11月普選中，迎戰共和黨候選人譚瑩瑩和保守黨候選人維樂培，爭奪這個擁有的近54%亞裔人口比例的新畫選區。

第43市議員選區民主黨候選人莊文怡。(取自莊文怡)
第43市議員選區民主黨候選人莊文怡。(取自莊文怡)
第43市議員選區共和黨候選人譚瑩瑩。(取自譚瑩瑩)
第43市議員選區共和黨候選人譚瑩瑩。(取自譚瑩瑩)

共和黨 布碌崙 投票

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