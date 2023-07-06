艾維樂贏19區初選 普選對戰帕拉迪諾

艾維樂宣布贏得第19區市議會民主黨初選。(取自艾維樂競選網站)

紐約市選舉委員會(Board of Elections)5日公布了6月27日初選的非正式重新計票結果，艾維樂(Tony Avella)宣布贏得第19區市議會民主黨 初選，將在普選對壘現任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。

亞裔人口眾多的皇后區 第19選區民主黨初選選情一度膠著，至6月28日無人得票過半，其中一參選人格拉茲諾(Paul Graziano)提早宣布敗選，轉而支持裴成進。5日公開的最新投票 結果顯示，艾維樂以2865票(51.1%)領先於(Christopher S. Bae)的2742票(48.9%)，據報還有402張無效選票。

艾維樂對勝選發表回應，感謝對手與他「進行了一場令人難以置信的競選」；他在聲明中表示，競選公職並不容易，需要做出很多犧牲，「我向他們站出來發出自己的聲音表達敬意。我也非常感謝19區的選民對我的支持和信任。」

一旦排序選擇投票制(ranked choice voting)程序完成，艾維樂將在11月7日的普選中，對戰現任共和黨市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。對此，他稱很有信心，「我們有贏得勝利的勢頭和聯盟」。

他說，市議員的誠信和效率都很重要，「人們喜歡我們的社區是因為生活質量，這是適合老年人生存和民眾養家糊口的地方」。艾維樂表示，「我們需要一個優先為社區服務和解決問題的市議員，而不是一個宣揚仇恨言論、攻擊同事、在市政廳讓選區難堪的人」。

裴成進則在推特上表示，「雖然結果與我們所希望的有所不同，但我要感謝第19選區的選民，這一直是一場艱苦的戰鬥。在我們敲開5萬1000多扇門、加強民主的同時，有人卻在做相反的事情」。最後他表示，將仍然致力於為一個更安全、更強大的皇后區而戰。