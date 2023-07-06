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學委選舉結果遭質疑 華人教育維權者反駁

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙20學區學委趙愷文。(趙愷文提供)
布碌崙20學區學委趙愷文。(趙愷文提供)

針對此次部分學委及家長不滿此次學區委員會(CEC)選舉結果，要求市教育局重新計點選票，並對選舉進行獨立審計，華人教育維權者對此提出異議，表示投票率低及沒有足夠技術支持是一直以來便存在的問題，教育局在此次選舉的宣傳上也已比往年加大馬力。

在學委選舉過後，紐約市的十幾名學委及家長曾於市長官邸門口舉行記者會，表示這次選舉投票率低，還存在一些技術問題；部分學區只收到幾百張選票，例如布碌崙的第19及第23學區，有著堪稱全區最低的投票率，一些家長還被封在紐約市公校帳號之外，教育局也沒能讓投票者充分地參與。

在選舉中拿下逾1000張高票的布碌崙(布魯克林)第20學區學委趙愷文對此表示，學委選舉歷來投票率低，並非今年獨有，而且投票率與選舉結果也沒有直接的關係。事實上，今年教育局在倡導與宣傳選舉上比往年還做得多，例如在幾乎每所學校，甚至在公車和地鐵站，都能看到選舉廣告，然而部分家長並無積極參與，他辦過的如何投票的科普講座，參與的家長就寥寥無幾。

趙愷文還說，有不同意見實屬正常，但他更期望這些人能提出有實質性的意見和建議，而不是光喊口號。他也認為重點選票不會改變選舉的結果。

包括班森賀及日落公園的布碌崙第20學區，在這次選舉中共得到3500至4000票，趙愷文表示，20學區有眾多的華裔家長和學生，對教育的重視是投票率高的根本原因。

教育倡導人士朱雅婷。(朱雅婷提供)
教育倡導人士朱雅婷。(朱雅婷提供)

另一方面，反對者在批評學區選舉同時，還認為教育維權團體NYC PLACE在背書候選人時，候選人自己根本對背書不知情，這違反了學區的規則。

對此，NYC PLACE的共同創辦人朱雅婷說，在仔細審閱後，他們今年共背書了180名候選人，名單較之去年的80名候選人更全面。團體通過大面積背書候選人，讓更多家長了解候選人及選舉本身，為教育局及學委選舉都提供了幫助，他們倡導教育的努力不應受到指責。

教育局 投票 學區

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